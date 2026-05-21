Куди сходити в Києві на вихідні 23–24 травня 2026: концерти, вистави — найкращі події міста

Київ неперевершений в усьому, і в якості і кількості культурних подій – у тому числі. Тут одночасно можуть проходити рок-концерти на терасах, симфонічні вечори при свічках, імпровізовані театральні вистави і великі шоу в палацах культури. І афіша на 23–24 травня 2026 це тільки підтверджує.

Тож куди сходити в Києві на вихідні 23-24 травя 2026 — обирай місяця і події до душі.

Куди сходити в Києві на вихідних 23-24 травня 2026: концерти

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, великий концерт українського рок-гурту з головними хітами та новими піснями, 23 травня, 19:00, на Терасі Gulliver, ціна від 1800 гривень

Музика Queen та Depeche Mode, симфонічне шоу просто неба з оркестровими версіями хітів Queen і Depeche Mode, 23 травня, 19:00, TORONTO-KYIV COMPLEX, від 650 грн

АПАТІЯ, концерт альтернативного/дарк-рок гурту з емоційним live-виступом та атмосферною сценографією, 23 травня, 18:00, ATLAS, від 490 грн

TRUE TOUGH, хардкор/метал-концерт української важкої сцени, 23 травня, 17:30, Otel’, квитки від 490 грн

РОК-ХІТИ у виконанні симфонічного оркестру, симфонічні аранжування рок-класики та сучасних рок-хітів, 23 травня, 18:00, Тераса River Mall, квитки від 450 гривень

Найкрасивіша музика з кіно, концерт саундтреків із культових фільмів: Titanic, La La Land, Amélie, The Great Gatsby та інших у виконанні оркестру Svitlo, 24 травня, 19:00, TORONTO-KYIV COMPLEX, від 650 грн

ПОП-ХІТИ у виконанні симфонічного оркестру, оркестрові версії сучасних поп-хітів у форматі open-air концерту, 24 травня, 18:00, Тераса Gulliver, вхід від 450 грн

Куди сходити в Києві на ці вихідні: вистави

SQUID: THE LAS VEGAS SHOW: танцювально-театральне шоу у стилі “Squid Game” з елементами перформансу, акробатики та неонової атмосфери Лас-Вегаса, 22–24 травня, Жовтневий палац, ціна квитка від 490 гривень.

Вистава-імпровізація Чорне КУПЕ, комедійна імпровізаційна вистава з інтерактивом та гумором без сценарію, 23 травня, 18:30, Будинок культури, квитки від 400 грн.

Танцювальна вистава Detective Story: Lost, сучасна танцювальна постановка з детективним сюжетом, атмосферою загадок та інтерактивною подачею, 24 травня, 19:00, Палац культури КПІ ім. І. Сікорського, від 300 грн

Сусіди зверху, комедія про дві подружні пари та дуже незручну вечерю, 23 травня, 18:00, Театр СБУ / Будинок Архітектора, квитки від 340 грн

/ Будинок Архітектора, квитки від 340 грн Другий медовий місяць, романтична комедія про шлюб, ревнощі й друге дихання у стосунках, 23 травня, 18:00

Культурний центр Печерськ Палац, ціни від 300 грн

від 300 грн Стендап на трьох, троє коміків + ведучий, Бочка PUB, 23-24.05, квитки від 350 грн

квитки від 350 грн Вистава Не всі вдома — легка комедія у форматі сценічного ситкому: багато плутанини, ревнощів, флірту, випадкових поцілунків і дверей, які постійно грюкають, 24.05, київський драматичний театр Браво, квитки від 390 грн.

Куди сходити в Києві на ці вихідні безкоштовно

А загалом Київ на вихідних найкраще відчувається під час прогулянок без плану.

Набережна біля River Mall — це вечірнє місто, Дніпро, кава і самокати. Особливо гарно після 19:00 на заході сонця.

Пейзажна алея — більш хаотична й київська: мозаїки, скульптури, музиканти. Тут добре просто сидіти й дивитися на Поділ.

Парк біля музею Другої світової — це гарні панорами на лівий берег і Батьківщину-Мати. Менш шумно й дуже красиво на заході сонця.

Поділ увечері — це бари, музика і жива вулична атмосфера. Найкраще просто гуляти Контрактовою, Сагайдачного і двориками.

На вихідних також буде людно на ВДНГ там можуть бути ярмарки та концерти.

А незабаром — День Києва 2026, варто підготуватися до нього і намітити власну програму відпочинку.

