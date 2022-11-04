Знижки, пільги та доступ до електронних сервісів: як і хто може оформити картку киянина

Оплачувати комунальні платежі, отримувати соціальну підтримку та навіть записати дитину до садочка — і це не повний перелік того, на що здатна картка киянина. Кому її можна оформити та як? Дивись у нашому матеріалі, як оформити картку киянина.

Хто може оформити картку киянина

Картку можуть отримати кияни, місце проживання яких зареєстровано в Києві, а також внутрішньо переміщені особи.

Окрім цього, ти можеш замовити картку якщо:

Зараз також дивляться

Працюєш у Києві. Навчаєшся в освітніх установах Києва всіх рівнів акредитації або є опікуном дитини, яка навчається. Маєш право на пільги, доплати, допомоги, компенсації згідно з актами Київради та КМДА.

Картка оформлюється особисто у відділеннях Ощадбанку.

Як оформити картку киянина — покрокова інструкція

Щоб оформити картку, тобі необхідно прийти у найближче відділення Ощадбанку з такими документами:

Паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Ідентифікаційний номер. Документ, який підтверджує пільговий статус (для киян-пільговиків). Довідка про працевлаштування в організації, зареєстрованій у Києві (для киян-пільговиків). Довідка про взяття на облік особи, яка переміщена з тимчасово окупованої території України або району проведення бойових дій, якщо ти не зареєстрований(-а) в Києві.

Якщо в тебе немає ідентифікаційного номера, можна отримати картку за паспортними даними.

Для пільгових категорій картка оформлюється безкоштовно, для інших — за тарифами банку. Після отримання картки необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем реєстрації для ідентифікації пільги та активації соціального застосунку з тими ж документами.

Які можливості дає картка киянина

Верифікація через Bank ID для користування послугами в інтернеті.

Доступ до електронних сервісів: запис дитини у садочок, оплата комунальних платежів, можливість голосувати за петиції.

Карткою можна оплачувати проїзд у муніципальному транспорті Києва (для пільгових категорій проїзд безкоштовний).

Знижки в супермаркетах і магазинах, аптеках, театрах, кінотеатрах, музеях тощо, які підтримують таку можливість.

Раніше ми розповідали, як оформити електронну трудову книжку.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!