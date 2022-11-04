Знижки, пільги та доступ до електронних сервісів: як і хто може оформити картку киянина

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 04 Листопада 2022, 07:00
Як оформити картку киянина — покрокова інструкція
Фото: Pexels

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