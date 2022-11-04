Знижки, пільги та доступ до електронних сервісів: як і хто може оформити картку киянина

Оплачувати комунальні платежі, отримувати соціальну підтримку та навіть записати дитину до садочка — і це не повний перелік того, на що здатна картка киянина. Кому її можна оформити та як? Дивись у нашому матеріалі, як оформити картку киянина.
Картку можуть отримати кияни, місце проживання яких зареєстровано в Києві, а також внутрішньо переміщені особи.
Окрім цього, ти можеш замовити картку якщо:
Картка оформлюється особисто у відділеннях Ощадбанку.
Щоб оформити картку, тобі необхідно прийти у найближче відділення Ощадбанку з такими документами:
Якщо в тебе немає ідентифікаційного номера, можна отримати картку за паспортними даними.
Для пільгових категорій картка оформлюється безкоштовно, для інших — за тарифами банку. Після отримання картки необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем реєстрації для ідентифікації пільги та активації соціального застосунку з тими ж документами.
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