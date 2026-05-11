Виплата на День Києва 2026: хто з мешканців столиці отримає грошову допомогу

До Дня Києва, який за доброю традицією відзначають в останню неділю травня, міська влада підготувала пакет адресної матеріальної допомоги. Згідно з програмою Турбота. Назустріч киянам, майже 35 тисяч мешканців столиці, які потребують особливої уваги та підтримки, отримають одноразову фінансову допомогу. На ці потреби з міського бюджету виділено близько 30 мільйонів гривень.

Як повідомили у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА, допомога розподілена за 17 категоріями. Розмір сум варіюється залежно від соціального статусу отримувача. Офіційно затверджені виплати на День Києва будуть нараховані автоматично.

1500 грн на День Києва 2026: хто увійшов до списку отримувачів найбільшої допомоги

Найвищу суму виплат передбачено для категорій киян, які мають особливі заслуги перед містом або опинилися у складних життєвих обставинах. Зокрема, сума у 1500 грн на День Києва 2026 призначена для:

Праведників Бабиного Яру;

учасників народного ополчення, які захищали столицю у період з вересня по листопад 1941 року;

ветеранів підпільно-партизанського руху;

батьків солдатів строкової служби, які загинули у мирний час.

Така адресна виплата на День Києва 2026 є частиною системної політики міста щодо вшанування подвигу ветеранів та підтримки сімей загиблих.

Читати на тему Виплати ВПО у 2026: що змінилося з січня і хто отримуватиме допомогу як і раніше Виплати ВПО 2026: хто отримуватиме допомогу та кого торкнуться зміни.

Кому нарахована виплата до Дня Києва 2026 у розмірі 1000 та 800 гривень

Крім вищезгаданих категорій, значна кількість мешканців отримає допомогу в розмірі 1000 грн. До цього переліку включені діти-сироти, особи, які виховують дітей з інвалідністю (підгрупа А), репресовані громадяни та члени їхніх родин, що були примусово переселені. Також кошти передбачені для отримувачів допомоги на дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Ще ширше коло киян охоплює виплата до Дня Києва у розмірі 800 гривень. Ці кошти спрямують:

багатодітним сім’ям;

особам, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю або важкохворих дітей;

опікунам, піклувальникам та сім’ям, що всиновили дитину;

особам, які втратили годувальника;

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Загальна виплата на День Києва 2026: важливі юридичні деталі

Міська адміністрація звертає увагу на важливий нюанс: якщо мешканець столиці одночасно підпадає під кілька пільгових категорій, йому буде нарахована лише одна виплата на День Києва 2026, але в максимально можливому для нього розмірі.

Варто також пам’ятати, що адресна допомога не передбачена для осіб, які перебувають на повному державному утриманні. Це рішення спрямоване на те, щоб максимально ефективно розподілити 30 мільйонів гривень серед тих, хто проживає в громаді та потребує додаткових коштів на щоденні потреби.

Читай також: довідка ВПО та грошова допомога на всю сімʼю у Дії — як оформити та хто може скористатися.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!