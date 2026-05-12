Коли відзначають День медсестри 2026: віддано допомагати всім пацієнтам

Робота лікарень та медустанов залежить від персоналу, і йдеться не лише про компетентних лікарів, а й кваліфікованих медсестер. Адже вони багато часу проводять із пацієнтами та виконують різноманітну роботу. Тому щороку ми дякуємо їм за працю. В Україні та багатьох інших країнах Міжнародний день медсестри відзначають 12 травня.

Ми розповімо тобі історію виникнення Дня медсестри та хто організував перші у світі бригади медсестер.

12 травня — День медсестри: історія свята

Відзначати Міжнародний день медсестри стали з моменту започаткування Міжнародної ради медичних сестер. Але офіційно святкувати його 12 травня вирішили 1974 року, у день народження Флоренс Найтінгейл — однієї із засновниць служби сестер милосердя.

Щорічно Міжнародна рада медсестер до цього свята випускає інформаційні матеріали, розробляє тематику та гасло святкування.“.

Також Рада медсестер порушує питання кадрового забезпечення медичних закладів сестринським персоналом, необхідності широкого впровадження сучасних технологій у сестринській практиці, озвучує проблеми фальсифікованих ліків тощо.

Історія Дня медсестри: хто така Флоренс Найтінгейл

Флоренс Найтінгейл родом із Лондона (Велика Британія), вона народилася в багатій родині, але вирішила допомагати хворим. Батьки були не в захваті від її планів, але Флоренс усе-таки вивчала основи догляду за хворими в школі дияконес у Німеччині.

Її ім’я стало відомим за часів Кримської війни (1853–1856 рр.). Флоренс зібрала першу бригаду сестер милосердя і вирушила допомагати пораненим солдатам. Працюючи у шпиталі, вона запропонувала змінити принципи першої допомоги, а саме:

кип’ятити бинти перед повторним використанням, що дало змогу робити перев’язки неінфікованим перев’язувальним матеріалом;

прибирати у палатах;

мити поранених;

годувати поранених солдатів корисними та поживними стравами.

Ці нові правила позитивно вплинули на здоров’я поранених, адже смертність у військових шпиталях знизилася майже у 20 разів.

Зараз медичні працівники України роблять неймовірну роботу. Вони рятують життя, ставлять поранених на ноги та лікують навіть під звуки вибухів чи в окупації. Раніше ми розповідали історію подружжя, які познайомилися на війні і разом рятують життя.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!