Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП: що відомо про справу

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку.

Йому інкримінують участь у діяльності організованої групи, яка займалася легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, у рамках масштабного будівництва елітного котеджного містечка під Києвом.

Слідство класифікувало дії експосадовця за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за відмивання коштів в особливо великих розмірах.

Єрмак отримав підозру: що відомо з розслідування НАБУ

За даними антикорупційних органів, розслідування стосується будівництва приватних резиденцій у селищі Козин, що на Київщині. Проєкт під кодовою назвою Династія розпочався ще у 2018 році.

Ключовими фігурантами справи, окрім Єрмака (який у внутрішніх переписках фігурував під псевдонімом R2), називають Олексія Чернишова (псевдонім Че Гевара) та Тимура Міндіча (Карлсон).

Слідство встановило хронологію та механізми схеми:

У 2019 році компанія BLOOM Development, пов’язана з оточенням фігурантів, викупила понад 4 га землі в Козині. Пізніше площа забудови розширилася до 8 гектарів, а ринкова вартість однієї сотки землі там оцінювалася до 20 тисяч доларів. У 2021 році розпочалася активна фаза зведення чотирьох розкішних резиденцій (площею близько 1000 кв. м кожна) та спільного відпочинкового комплексу зі спа-зоною та басейном. Вартість кожного будинку становила приблизно 2 мільйони доларів. НАБУ з’ясувало, що лише 10% коштів проходили через офіційний житлово-будівельний кооператив Сонячний берег. Решта 90% (орієнтовно 9 мільйонів доларів або понад 460 мільйонів гривень) була готівкою, отриманою злочинним шляхом. Ці гроші передавалися підрядникам через довірених осіб та помічників фігурантів.

Сам Андрій Єрмак у коментарі журналістам проєкту Схеми відмовився від детальних пояснень, зазначивши лише, що надасть коментарі після завершення невідкладних слідчих дій. В Офісі Президента наразі зберігають обережну позицію.

Радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин підкреслив, що оскільки процесуальні дії тривають, давати остаточні оцінки ситуації зарано.

За даними детективів, будівництво резиденцій не зупинялося навіть у березні 2022 року під час бойових дій у Київській області. Роботи були законсервовані лише у липні 2025 року, коли фігуранти запідозрили можливість викриття.

Наразі Вищий антикорупційний суд уже наклав арешт на земельні ділянки та п’ять об’єктів незавершеного будівництва, а вдома у резидентів Династії проведено серію обшуків. Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники та джерела походження незаконних коштів.

Фото: Андрій Єрмак.

