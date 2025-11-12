Хто такий Тимур Міндіч: продюсер, мільйонер і фігура великих розслідувань

У понеділок, 10 листопада, антикорупційні детективи оголосили про масштабну спецоперацію у сфері енергетики. За даними НАБУ, посадовці та посередники створили тіньовий офіс, який фактично керував Енергоатомом і отримував відкати з контрактів. У результаті, за оцінками слідчих, через схему відмили понад 100 мільйонів доларів.

І хоча імена учасників офіційно не називають, Українська правда повідомила: обшуки відбулися у квартирі Тимура Міндіча — співвласника Кварталу 95 та колишнього партнера Володимира Зеленського. За даними журналістів, правоохоронці готували Міндічу підозру ще з літа, але він встиг виїхати з України.

Хто такий Тимур Міндіч, який його зв’язок із президентом і чому його ім’я з’явилося у корупційному скандалі — розповідаємо у матеріалі.

Хто такий Тимур Міндіч

Тимур Міндіч народився наприкінці 1970-х у Дніпрі в родині підприємців. Його батько Михайло помер у 2006 році в Ізраїлі, а мати Стелла певний час була активісткою єврейської громади міста.

У бізнес-середовищі Міндіч відомий як людина, яка довго залишалася в тіні, але мала вплив у медіа та девелопменті.

У 2018 році Тимур Міндіч був серед запрошених на святкування дня народження Ігоря Коломойського у Женеві. Сам олігарх пізніше згадував, що Міндіч давно працює у медіасфері й колись був пов’язаний із телеканалом 1+1, однак, за словами Коломойського, його тоді звільнив генеральний директор Олександр Ткаченко, бо вони не зійшлися у роботі.

Згідно з даними YouControl, Тимур Міндіч досі залишається одним із співвласників “Кварталу 95”, причому володіє своєю часткою безпосередньо, а не через посередників.

Його бізнес-інтереси не обмежуються лише телебаченням: Міндіч фігурує як керівник, учасник або бенефіціар у понад 35 компаніях, що працюють у сферах кіновиробництва, консалтингу, нерухомості, фінансів та торгівлі діамантами.

Крім того, за даними платформи Megogo, він виступив продюсером мелодрами Укус вовчиці, яка вийшла на екрани у 2019 році.

Тимур Міндіч: особисте життя

Міндіч — чоловік Катерини Вербер, доньки покійної російської бізнесвумен Алли Вербер, яка керувала модними брендами у РФ. Весілля пари у 2010 році відбулося в Єрусалимі й тривало чотири дні. У подружжя троє дітей.

До цього Міндіч мав роман із донькою Ігоря Коломойського Анжелікою, а пізніше разом із бізнесменом реалізовував кілька спільних проектів у сфері нерухомості.

Зв’язки з владою та підозри НАБУ

За інформацією журналістів Схем та BBC News Україна, у 2020 році Міндіч неодноразово відвідував Офіс президента, зустрічався з керівником Андрієм Єрмаком і брав участь у неформальних розмовах напередодні ухвалення антиколомойського законопроекту.

У 2025 році джерела Української правди повідомили, що НАБУ та САП готують Міндічу офіційну підозру. Його ім’я також нібито згадується у розслідуванні ФБР щодо відмивання коштів.

Вже 10 листопада кілька українських видань, серед яких УП і Радіо Свобода, повідомили, що до будинку бізнесмена прийшли з обшуками, а сам Тимур Міндіч втік з України.

За версією слідства, фігуранти справи могли вкрасти близько 100 мільйонів доларів, частину з яких переправили до Росії.

Цікаво, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко оголосила у своєму Telegram-каналі про відсторонення Германа Галущенка від посади.

