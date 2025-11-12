Для тебе Новини

Хто такий Тимур Міндіч: продюсер, мільйонер і фігура великих розслідувань

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Листопада 2025, 15:00 3 хв.
Хто такий Тимур Міндіч: продюсер, мільйонер і фігура великих розслідувань

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь