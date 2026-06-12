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Як часто поливати гарбузи влітку: правила, щоб плоди були гігантськими та солодкими

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Червня 2026, 16:00 3 хв.
як часто поливати гарбузи
Фото Pexels

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