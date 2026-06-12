Як часто поливати гарбузи влітку: правила, щоб плоди були гігантськими та солодкими

Гарбуз — рослина з довгими стеблами та гігантськими плодами, тому води він потребує чимало. Проте поливати його на око — неправильно. Коріння почне гнити, або плоди вийдуть водянистими і несолодкими.

Щоб восени ти ледве піднімав урожай, а м’якуш плодів цукрився, тримай інструкцію, як часто поливати гарбузи літом.

Як часто поливати гарбузи: золоте правило

Коріння гарбуза йде в землю на глибину до 1,5–2 метрів, а вода всотується навколо стебла у радіусі близько метра.

Поверхневий полив зі шланга по листю — це просто марнування води. Вона випарується з поверхні ґрунту і створить умови для розвитку борошнистої роси.

Поливати гарбуз треба тільки під корінь або у спеціальні кругові борозни довкола куща.

При цьому намагайся не замочити основу стебла, щоб запобігти прикореневій гнилі.

І ще: бери для поливу лише теплу, прогріта на сонці у бочках воду (+20°C…+22°C). Полив холодною водою зі свердловини — це шок для тропічного гарбуза, рослина може скинути зав’язі.

Після поливу обов’язково замульчуй коріння скошеною травою або соломою. Мульча утримає вологу в ґрунті, і гарбузи доведеться поливати вдвічі рідше.

Як часто поливати гарбузи на городі: норми по фазах росту

Червень (після сходів та до цвітіння): В цей час гарбуз нарощує коріння, тому полив має бути помірним — один раз на тиждень із розрахунку 7–10 літрів, тобто близько одного відра на одну рослину. Якщо перелити, коріння почне лінуватися і не піде вглиб.

Липень (цвітіння та зав’язування плодів): Коли гарбуз викидає великі жовті квіти й починають формуватися плоди, потреба у воді різко зростає. У спеку широке листя випаровує літри води. Поливати гарбузи в цей час потрібно 2 рази на тиждень, по 20–30 літрів на кущ. Вода повинна промочити землю на глибину мінімум 40 см.

Серпень (активний ріст плодів): Полив залишається як і на початку — один раз на 5–6 днів, але об’єм води під дорослий кущ із батогами збільшують до 30–40 літрів (3–4 відра).

Як часто поливати гарбузи: секрет солодкості

Щоб гарбуз був не просто великим, а солодким і довго зберігався, за 3–4 тижні до збирання врожаю, а це зазвичай наприкінці серпня — на початку вересня, поливати габузи припиняють.

Тоді у плодах запускається процес відтоку поживних речовин із листя, а цукристість плодів росте. М’якуш стає щільним, крохмаль переходить у цукор, а шкірка дубіє, і це гарантує, що плоди будуть добре зберігатися взимку.

А поки твій урожай росте, занотуй собі незвичний рецепт: цукати з гарбуза. Ті, хто скуштував їх, кажуть, що це неймовірна смакота.

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