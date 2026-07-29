Які долари не приймають: що врахувати під час обміну валюти

В Україні є поширеною ситуація, коли в деяких обмінних пунктах або навіть банках не хочуть приймати долари старого зразка, наприклад 1996 року. Однак обмін зношених банкнот більше не має бути проблемою, оскільки Національний банк України ще раніше розробив необхідне рішення.

Розповідаємо, які долари не приймають в Україні, та що робити в разі відмови.

Які долари не приймають банки

За рішенням Нацбанку, банкноти доларів або будь-якої іншої іноземної валюти, крім значно пошкоджених чи зношених, можна обмінювати та зараховувати.

Тобто банкам та обмінним пунктам заборонено відмовляти в обміні валюти, якщо вона має дизайн та елементи захисту — повністю відповідні зразкам іноземних банків, і якщо справжність валюти підтверджена. Отже, старий перелік з ознаками незначного зношення валюти скасували.

При цьому із значно зношеними банкнотами мають здійснювати операції інкасо за тарифами банків та фінустанов. А на касі клієнти мають бачити перелік ознак значного зношення банкнот і безпосередньо тарифи інкасо.

Інкасо — це операція, під час якої фінансова установа приймає у клієнтів зношені чи пошкоджені купюри для обміну або зарахування.

На інкасо мають прийняти іноземні банкноти з такими ознаками:

розірвані на частини;

із пошкодженим дизайном та захистом;

зі зміненим кольором паперу;

із великими плямами;

із загальними забрудненнями;

обпалені або трухляві;

з явними друкарськими недоліками.

А також на інкасо мають прийняти банкноти, які іноземна держава вилучила з обігу після дати, що оголосив банк-емітент відповідної валюти.

Тобто в Україні заборонено обмежувати номінал та рік емісії банкнот доларів, які є законним платіжним засобом на території США. Зазначимо, що всі долари, випущені після 1914 року, є дійсними, а попередні випуски вже вивели з обігу.

У США продовжують використовувати долари, які в Україні вважають старими. А у Євросоюзі великі банки обмінюють старі банкноти без будь-яких додаткових комісій. Валюту старого зразка здебільшого не хочуть приймати у країнах, що розвиваються.

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Долари не приймають: що роботи в разі відмови

Якщо долари не приймають, споживачу варто звернутися зі скаргою до керівництва банку чи обмінного пункту, який відмовляється від старих банкнот. Якщо керівництво не реагує, варто звернутися до Національного банку і очікувати на подальшу відповідь.

Раніше ми розповідали про те, чому росте курс долара і чи варто хвилюватися українцям.

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