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З 26 червня в Україні змінюються правила внесення готівки через платіжні термінали

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 24 Червня 2026, 11:00 2 хв.
термінал самообслуговування
Фото Pexels

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