З 26 червня в Україні змінюються правила внесення готівки через платіжні термінали

Національний банк України запроваджує масштабні зміни в системі здійснення готівкових розрахунків, які безпосередньо вплинуть на правила користування платіжними терміналами самообслуговування.

Згідно з новою постановою фінансового регулятора, яка набуває чинності вже 26 червня, в державі скасовується анонімне внесення готівкових коштів на банківські рахунки — подробиці читай в матеріалі.

Анонімні поповнення рахунків через термінали опиняться під забороною — подробиці

Відтепер для успішного поповнення будь-якої банківської картки чи рахунку через термінал на будь-яку суму громадянам доведеться пройти обов’язкову процедуру верифікації за номером мобільного телефону.

Безпосередньо під час операції платник буде зобов’язаний ввести свій номер, на який надійде одноразовий пароль у SMS-повідомленні або буде здійснено автоматичний телефонний дзвінок.

Лише після введення цього секретного коду авторизації на екрані автомата транзакція буде успішно завершена, а використаний номер телефону автоматично фіксуватиметься у фінальній паперовій чи електронній квитанції.

Банківські установи та ліцензовані платіжні сервіси віднині будуть зобов’язані зберігати вичерпний масив даних про кожну проведену операцію, зокрема точну дату, час, персональний номер платника та код авторизації.

Водночас регулятор передбачив винятки, за яких підтвердження через SMS або дзвінок не вимагатиметься.

Без ідентифікації особи через термінали можна буде:

здійснювати оплату комунальних послуг,

перераховувати податкові платежі до бюджету,

купувати квитки на транспорт,

поповнювати баланс проїзних карток.

Крім того, без пароля дозволено поповнювати рахунки мобільного зв’язку, проте тут НБУ встановив жорсткий ліміт — не більше ніж 500 гривень на місяць на один телефонний номер.

У разі перевищення цього ліміту процедура верифікації також стане обов’язковою.

Раніше ми розповідали, яких купюр найбільше та найменше в українців — читай в матеріалі, чому кількість готівки загалом збільшилася.

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