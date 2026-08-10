Фантомас повертається на великі екрани: дата виходу нового фільму

Всесвітньо відомий геній-злочинець Фантомас повертається на великі екрани через десятки років після попередніх екранізацій. Дата виходу фільму Фантомас: Новий світ попередньо запланована на 10 лютого 2027 року.

Читай, що наразі відомо про цю екранізацію — у нашому матеріалі.

Фантомас 2027: дата виходу

Французький історичний трилер Фантомас: Новий світ (Fantômas: Le Nouveau Monde) очікують на великих екранах з 10 лютого 2027 року. Зрежисував новий фільм про французького антигероя Фредерік Телльє (серед його робіт: Абат П’єр: Життя в боротьбі, Голіаф та Врятувати або загинути).

Це буде нова екранізація відомої історії про злодія Фантомаса, авторами якої є письменники Марсель Аллен та П’єр Сувестр. Серія романів про невловимого злочинця мала справжній успіх та була неодноразово екранізована французькими та американськими режисерами.

Найбільш відомою є комедійна трилогія 1960-х років режисера Андре Юнебеля, яка була здебільшого пародією, а не точним наслідуванням літературного першоджерела. Наразі творці Фантомаса: Новий світ обіцяють похмуре, нуарне видовище, у якому геніальний злодій занурить Париж у морок.

Фантомас 2027: трейлер і сюжет

Наразі в мережі оприлюднили перший тизер фільму, в якому головний персонаж, стоячи на Ейфелевій вежі, дивиться на Париж у вогні. У цей момент виголошується промова про руйнування старого ладу, революцію та прихід нового світу.

Деталі сюжету нової екранізації ще остаточно невідомі, однак з оприлюдненого синопсису ми дізнаємося, що карколомні події відбуватимуться у Парижі 1914 року, напередодні Першої світової війни.

Так, у французькій столиці сталася низка жахливих вбивств, усі місця злочинів підписані лаконічною літерою F. Суспільство налякане і не знає, що й думати, журналісти починають розкопувати деталі злочинів, а інспектор Жюв поспішає зупинити аморального ворога усього Парижу. Ця затята боротьба розгорнеться напередодні масштабного хаосу, у який скоро зануриться не тільки Франція, а й уся Європа.

Акторський склад фільму Фантомас 2027

У французькій кінострічці про невловимого злодія головні ролі виконали актори Гійом Кане, Ромен Дюрі, Ана Жирадо та Луї Перес.

Очікується, що фільм Фредеріка Телльє стане масштабною та атмосферною екранізацією французької класики, подібною до Графа Монте-Крісто та Трьох мушкетерів.

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Фото: скриншот з тизеру Фантомас: Новий світ

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