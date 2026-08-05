Стиль життя Шоу-біз

Людина-павук 5: Том Голланд натякнув на продовження історії Пітера Паркера

Ольга Петухова, редакторка сайту 05 Серпня 2026, 14:00 3 хв.
чи буде людина павук 5
Фото IMDb

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