Людина-павук 5: Том Голланд натякнув на продовження історії Пітера Паркера

За п’ять років перериву фанати Пітера Паркера так засумували за історією, що тепер б’ють рекордні планки переглядів. А питання продовження франшизи на п’яту частину стає цілком логічним.

Чи вийде Людина-павук 5: що думає про це Том Голланд і чи готові студії продовжити співробітництво з ним — у матеріалі.

Чи буде Людина-павук 5

Поки Marvel Studios і Sony Pictures офіційно не анонсували Людину-павука 5, однак перші натяки на продовження вже є.

Після прем’єри фільму Людина-павук: Абсолютно новий день Том Голланд уперше розповів, що студії вже мають плани щодо наступної частини історії Пітера Паркера.

В інтерв’ю французькому виданню Serieously актор зізнався, що розмови про п’ятий фільм справді тривають.

За його словами, проєкт поки на ранньому етапі, але Голланд упевнений, що майбутнє франшизи буде дуже яскравим.

“Це вже в планах… Зараз ще багато що залишається незрозумілим, але я впевнений: що б не чекало на Людину-павука, попереду на неї чекає світле майбутнє” – сказав актор.

Людина-павук 5: що відомо про нову частину

“Абсолютно новий день” став одним із найуспішніших фільмів Marvel останніх років. За перший вікенд стрічка зібрала близько 927 мільйонів доларів і стала найбільш касовим фільмом шостої фази MCU.

Стрічка також сподобалася глядачам і критикам: її рейтинг на Rotten Tomatoes становить близько 90% від критиків і 98% від аудиторії.

Сам Том Голланд раніше розповідав, що свідомо зробив майже п’ятирічну перерву у сольних фільмах про Людину-павука. Він не хотів повертатися до ролі лише заради чергового блокбастера, а чекав захопливу історію, яка справді зможе здивувати глядачів.

Керівництво Sony вже натякало, що хоче продовжити співпрацю з Томом Голландом. Президент Sony Pictures Том Ротман раніше заявляв, що студія сподівається зняти нові фільми з актором у головній ролі, а продюсерка Емі Паскаль також говорила про бажання розвивати франшизу і після Абсолютно нового дня.

Людина-павук 5: ймовірний сюжет

Про сюжет п’ятої частини наразі майже нічого не відомо. Ні Marvel, ні Sony не публікували офіційного синопсису та не розкривали деталей сценарію.

Однак фінал Абсолютно нового дня широко відкриває двері в майбутні пригоди Пітера Паркера. Саме тому в мережі вже з’являється безліч фанатських теорій — від повернення спогадів MJ і Неда до появи Майлза Моралеса, нових персонажів із всесвіту Людей Ікс або масштабного екшену з іншими героями Marvel.

Проте всі ці версії поки що — лише ідеї фанатів і не підтверджені студіями.

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