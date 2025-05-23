Нові фільми Marvel 2025-2027: як розширюється кіновсесвіт

Мережею активно шириться інформація, що Marvel Studios зменшує число запланованих проектів, щоб сфокусуватися насамперед на якості. Мовляв, кіноринок вже перенасичений супергеройським контентом, і варто дещо знизити оберти.

Тож чого очікувати глядачам у 2025 році? І які прем’єри вже точно заплановані на 2026-2027 роки? Чи стануть стрічки ще грандіознішими? Про нові фільми Marvel — розказуємо найцікавіше.

Нові фільми Marvel, які вже вийшли

Капітан Америка: Чудовий новий світ або Перший месник: О дивний новий світ

Новий супергеройський блокбастер, прем’єра якого відбулася у лютому 2025 року. В ньому на сцену офіційно виходить новий Капітан Америка. Сем Вілсон у виконанні Ентоні Макі тепер стає центральною фігурою. Але і це ще не все.

На тлі політичних інтриг з’явиться знайомий образ — генерал Таддеус Громовержець Росс. Та ось несподіванка: його роль виконує Харрісон Форд.

Новий проект обіцяє більше політики, більше моральних виборів і більше особистісної відповідальності героїв, які вже не лише махають кулаками, а й приймають важкі рішення.

Громовержці

Новий фільм Marvel вийшов на великі екрани у травні 2025 року. У центрі сюжету не ідеальні герої, а команда з антигероїв і колишніх злочинців, яких уряд збирає для секретних і брудних місій. Це своєрідна відповідь Marvel на Загін самогубців.

Це вибухова історія про недовіру, внутрішні конфлікти, другий шанс і зраду. Творці обіцяють усе найцікавіше — в одному фільмі.

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Нові фільми Марвел — прем’єри, на які чекають

Залізне серце

Новий серіал Marvel, прем’єра якого відбудеться 24 червня 2025 року. У центрі сюжету — Рірі Вільямс (Домінік Торн), молода геніальна винахідниця, яка створила броню, яка перевершує костюми Тоні Старка.

Залізне серце обіцяє бути більш земним, ніж типові проекти MCU. Вперше Рірі з’явилася у фільмі Чорна пантера: Ваканда назавжди, і тепер її історія продовжується у форматі серіалу.

Фантастична четвірка

Випуск запланований на липень 2025 року. Події Фантастичної четвірки, за чутками, не розгортатимуться в сучасному MCU, а швидше за все — в ретро-стилі 1960-х. Це дозволить Marvel пояснити, чому герої раніше не з’являлися. Є також припущення, що ці герої могли існувати в паралельному світі або з’явилися після подій, пов’язаних із Локі чи Канґом.

Очі Ваканди

Новий анімаційний міні-серіал-антологія, прем’єра якого відбудеться у серпні 2025 року. Він розповість про різних воїнів, які захищали Ваканду протягом століть. Наприклад, в одному з епізодів глядачі побачать жінку-Чорну пантеру, яка бореться з піратами заради вібраніуму.

Сюжет охоплює безліч епох, і навіть натякає на появу Залізного кулака в основному Кіновсесвіті Marvel.

Marvel Zombies

Похмурий мультисеріал, прем’єра якого запланована на жовтень 2025 року. Герої Marvel намагаються вижити у світі, охопленому зомбі-апокаліпсисом. Події розгорнуться через п’ять років після падіння Сан-Франциско — Шан-Чі, Кеті та агент Джиммі Ву мчать мертвим світом у стилі Дороги люті.

Головною героїнею стане Камала Хан, а компанію їй складуть Кейт Бішоп, Олена Бєлова та Блейд.

Диво-людина

Новий серіал Marvel, що вийде у грудні 2025 року. Він обіцяє бути зовсім не таким, як усе, що випускалося раніше. У центрі історії – Саймон Вільямс (у виконанні Ях’ї Абдула-Матина II), колишній лиходій, який став супергероєм.

За сюжетом він актор, який намагається зіграти самого себе — Чудо-людину. У цьому йому допомагає старий знайомий фанатам MCU — Тревор Слеттері (Бен Кінгслі).

Блейд

Фільм Блейд знову і знову стикається з проблемами, але надія на його випуск ще жива. У головній ролі — лауреат Оскара Магершала Алі, а його герой, мисливець на вампірів, має відкрити для Marvel новий темний, містичний вимір, де монстри не вигадка, а частина реальності.

Ідея фільму змінювалась кілька разів: спочатку це мала бути історія з минулого, а тепер дія відбуватиметься в сучасному MCU.

Фільм неодноразово відкладали через зміну режисерів, страйки та перероблювання сценарію. Останній режисер знову покинув зйомки, а фільм зняли з графіку 2025 року. Але Магершала Алі і Міа Гот залишаються з проектом, тож його ще не закрито.

Нові фільми Marvel 2026-2027, відомі дати прем’єр

Людина-павук: абсолютно новий день

Фільм Людина-павук: абсолютно новий день має вийти 31 липня 2026 року.

Після подій Немає шляху додому Пітер Паркер (Том Холланд) залишився в тіні, забутий усім світом. Тепер він повертається — у саморобному костюмі, без Старка та команди Месників, наодинці, у Нью-Йорку, повному інших вуличних героїв на кшталт Шибайголови.

Сюжет натхненний однойменним коміксом, де Пітер починає життя з чистого аркуша після угоди з демоном Мефісто. І хоча про Мефісто у фільмі поки нічого не сказано, очевидно, що Пітер лишиться без підтримки, з новими проблемами.

Цей фільм обіцяє стати чимось на кшталт перезавантаження Людини-павука.

Месники: Судний день Прем’єра 18 грудня 2026 року, вона дасть хід епічному фіналу саги Мультивсесвіту. Серед персонажів — усі вершки Marvel: старі Месники, Фантастична четвірка, Люди Ікс, навіть Доктор Дум у виконанні Роберта Дауні-молодшого. Фільм обіцяє бути масштабним, кровавим і доленосним: альтернативна версія Дума хоче опанувати Мультивсесвіт, і йому, схоже, доведеться зіткнутися з Локі — Охоронцем вартового гобелена. Повторно з’являються знайомі обличчя з Громовержців, Ваканді, навіть культові Патрік Стюарт та Ієн Маккеллен з Людей Ікс. А от Камбербетч, Холланд та Єванс поки поза кадром. Месники: Таємні війни Новий фільм вийде у грудні 2027 року, він обіцяє стати грандіозним фіналом всієї мультивсесвітньої саги Marvel. Сюжет пишуть на основі двох легендарних коміксів. У першому герої та лиходії б’ються на планеті Бойовий Світ, створеній загадковим Потойбічним. У другому — реальність розпадається, а Доктор Дум стає богом нового всесвіту. Йому протистоять залишки героїв, які пам’ятають, як усе було раніше.

Джерело: Еditorial.rottentomatoes.

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