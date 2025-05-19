Вічні 2: коли повернуться безсмертні герої Marvel

Фільм Вічні від Marvel Studios, який вийшов у 2021 році, — це масштабна космічна історія про давніх істот, які таємно живуть на Землі тисячі років. Режисерка — Хлоя Чжао, лауреатка Оскара за Землю кочівників.

Після виходу цього фільму, який розширив космічні горизонти кіновсесвіту Marvel, багато шанувальників з нетерпінням очікують на продовження історії.

Читай, коли вийдуть Вічні 2, що відомо про трейлер, сюжет і плани Marvel щодо продовження історії героїв — у матеріалі.

Коли вийдуть Вічні 2 в Україні

Офіційних новин про Вічні 2 наразі небагато, і майбутнє сиквелу залишається невизначеним.

На цей час Marvel Studios не оголосила офіційну дату прем’єри Вічні 2. У липні 2024 року президент Marvel Studios Кевін Файгі заявив, що “немає негайних планів” щодо продовження фільму.

Перший фільм отримав змішані відгуки критиків (47% на Rotten Tomatoes) і зібрав $402 мільйони у світовому прокаті, що є нижчим за очікування для фільмів MCU. Це могло вплинути на рішення студії щодо пріоритетів у виробництві.

Вічні 2: сюжет та меседж нової частини

Хоча офіційного підтвердження продовження сиквелу немає, фінал першого фільму залишив кілька сюжетних ліній, які можуть бути розвинуті.

Суд над Вічними: Целестіал Арішем забрав кількох Вічних для оцінки їхніх дій, що може стати основою для майбутнього конфлікту. Нові персонажі: у сцені після титрів з’явилися Ерос та Піп Троль, що відкриває можливості для нових сюжетних ліній . Чорний Лицар та Блейд: Дейн Вітман та Блейд були представлені у сценах після титрів, що може свідчити про їхню участь у майбутніх проектах.

Ключові теми фільму Вічні 2

Довговічність і людяність: чи можна зберегти емпатію, проживши тисячі років?

Свобода волі проти покори вищим силам.

Чи варто підкорятись наказам, якщо це суперечить моральності?

Поєднання наукової фантастики з міфологією.

Хто такі Вічні та чому Marvel зробив ставку на них

Вічні — це безсмертні істоти, створені могутніми космічними істотами Целестіалами, аби захищати Землю від чудовиськ, які називаються Девіанти. Протягом тисяч років вони жили серед людей, допомагаючи людству розвиватися, але не мали права втручатися у його справи, якщо це не стосувалося Девіантів.

Події фільму розгортаються після фіналу Месники: Завершення, коли після повернення половини населення Землі (яке знищив Танос), виявляється, що планета вийшла на нову фазу розвитку — і це запускає процес пробудження нового Целестіала, що може знищити Землю.

Герої мають зібратися знову після довгої розлуки, щоб зупинити катастрофу — і при цьому дізнаються приголомшливу правду про своє походження, місію та справжнє призначення.

Хоча офіційних планів щодо Вічні 2 наразі немає, потенціал для продовження історії залишається. Шанувальникам варто стежити за оновленнями від Marvel Studios, оскільки майбутнє Вічних у кіновсесвіті ще не завершене.

Ще раніше для наших читачів ми підготували матеріал про серіали, схожі на Ззовні: найкращі містичні шоу, які можна переглянути.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.