Вечные 2: когда вернутся бессмертные герои Marvel

Фильм Вечные от Marvel Studios, вышедший в 2021 году, — это масштабная космическая история о древних существах, тайно живущих на Земле тысячи лет. Режиссер — Хлоя Чжао, лауреатка Оскара за Землю кочевников.

После выхода этого фильма, расширившего космические горизонты киновселенной Marvel, многие поклонники с нетерпением ожидают продолжения истории.

Читай, когда выйдут Вечные 2, что известно о трейлере, сюжете и планах Marvel по продолжению истории героев — в материале.

Когда выйдут Вечные 2 в Украине

Официальных новостей о Вечных 2 пока немного, и будущее сиквела остается неопределенным.

В настоящее время Marvel Studios не объявила официальную дату премьеры Вечные 2. В июле 2024 года президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что “нет немедленных планов” по продолжению фильма.

Первый фильм получил смешанные отзывы критиков (47% на Rotten Tomatoes) и собрал $402 миллиона в мировом прокате, что ниже ожиданий для фильмов MCU. Это могло повлиять на решение студии по приоритетам в производстве.

Вечные 2: сюжет и месседж новой части

Хотя официального подтверждения продолжения сиквела нет, финал первого фильма оставил несколько сюжетных линий, которые могут быть развиты.

Суд над Вечными: Целестиал Аришем забрал несколько Вечных для оценки их действий, что может стать основой для будущего конфликта. Новые персонажи: в сцене после титров появились Эрос и Пип Тролль, открывающий возможности для новых сюжетных линий. Черный Рыцарь и Блейд: Дейн Витман и Блейд были представлены в сценах после титров, что может свидетельствовать об их участии в будущих проектах.

Ключевые темы фильма Вечные 2

Долговечность и человечность: можно ли сохранить эмпатию, прожив тысячи лет?

Свобода воли против смирения высшим силам.

Следует ли подчиняться приказам, если это противоречит нравственности?

Сочетание научной фантастики с мифологией.

Кто такие Вечные и почему Marvel сделал ставку на них

Вечные — это бессмертные существа, созданные могущественными космическими существами Целестиалами, чтобы защищать Землю от чудовищ, которые называются Девианты. На протяжении тысяч лет они жили среди людей, помогая человечеству развиваться, но не имели права вмешиваться в его дела, если это не касалось девиантов.

События фильма разворачиваются после финала Мстители: Завершение, когда по возвращении половины населения Земли (уничтожившее Танос), оказывается, что планета вышла на новую фазу развития — и это запускает процесс пробуждения нового Целестиала, который может уничтожить Землю.

Герои должны собраться снова после долгой разлуки, чтобы остановить катастрофу — и при этом узнают потрясающую правду о своем происхождении, миссии и истинном предназначении.

Хотя официальных планов по Вечным 2 пока нет, потенциал для продолжения истории остается. Поклонникам стоит следить за обновлениями от Marvel Studios, поскольку будущее Вечных в киновселенной еще не завершено.

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