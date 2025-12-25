Рождественские фильмы для всей семьи: трогательные, поучительные и смешные истории

Рождество объединяет семью. На рождественские праздники под одной крышей пытается собраться вся семья. После праздничного ужина надо себя чем-то занять и просмотр фильмов является хорошей идеей.

Именно поэтому люди ищут лучшие рождественские фильмы для всей семьи. Хочется, чтобы история фильма понравилась всем. Они есть поучительные, добрые, а также просто смешные.

Собрали тебе рождественские фильмы для всей семьи, которые стоит посмотреть. Спойлер, Один дома в подборке нет.

Рождественские фильмы для всей семьи

Эльф

Много ли взрослых и детей мечтают побывать на Северном полюсе во владениях настоящего Санты? Мальчику Бадди, который жил в приюте, случайно удалось туда попасть.

Помощники Санты — эльфы заметили его в одном из мешков для подарков и разрешили остаться. Один эльф даже усыновил его. Прошло много лет и Бадди захотел вернуться в свой дом и найти биологического отца. Но прибыв в мегаполис он разочаровывается, натолкнувшись лишь на безразличие и жадность.

Но даже в таком мире добро тянется к добру. Бадди помогают сводный младший брат, мачеха и девушка Эмили. Все вместе они планируют заставить людей снова поверить в Санту и ощутить атмосферу настоящего Рождества.

Плохой Санта

Фильм о том, что все люди могут найти верный путь в жизни. Главный герой Вилли — пьяница, неудачник, он уже сидел в тюрьме и до сих пор остается преступником. Уже не один год он с другом Маркусом грабит торговые центры. Вот их уже ждет “последнее дело”, после него друзья договорились разбежаться в разные стороны. Мужчины устроились на работу в торговый центр, который стал их следующей целью: Вилли — Санта Клаусом, а Маркус — эльфом.

Все должно было быть как всегда, но Вилли встретил “особого” мальчика Термана Мермана. Он считает преступника настоящим Сантой и предлагает ему дружбу. Постепенно их общение пробуждает внутри старого пьяницы давно утраченное чувство праздника и желание заботиться о людях, которым он не безразличен.

Реальная любовь

Фильм Реальная любовь обязателен к просмотру всем. Он рассказывает одновременно разные истории людей, связанных между собой тем или иным образом.

Лента о любви, Рождестве и сложных жизненных ситуациях, из которых нужно находить выход. Фильм очень хороший и заставляет поверить в главный слоган: “Любовь есть везде”.

Принц на Рождество

История об Эмбер — амбициозной журналистке, которая начинает свою карьеру в Нью-Йорке. Но ее работа кажется девушке скучной. Она мечтает о большом прорыве в карьере, и вдруг ей выпадает фантастическая возможность: написать о королевской семье из Алдовии, где вскоре престол займет молодой и волшебный принц Ричард.

Девушка решает схитрить и выдает себя за репетитора королевской дочери. Это прикрытие помогает ей подобраться поближе к таинственному принцу и впоследствии обрести любовь.

Путешествие Рождественской звезды

Темные силы наложили на одно из королевств разрушительное проклятие. Единственный шанс на спасение — найти Рождественскую звезду, и на ее поиски отправляется маленькая, но храбрая девочка Соня.

Об этом узнают враги королевства, поэтому они пытаются сделать все, чтобы помешать героини. Соне придется столкнуться с опасными испытаниями и встретить много новых друзей, она делает все, чтобы пройти все преграды на своем пути и спасти королевство от проклятия.

Четыре Рождества

Это легкая комедия на вечер, которая понравится всей семье. Кейт и Брэд уже три года в отношениях. Они любят проводить время друг с другом и не представляют другой жизни, но связывать себя браком не спешат.

Так случилось, что родители обоих развелись, а затем нашли новых супругов, поэтому в общей сложности у них четыре семьи. В канун Рождества им бы навестить родственников, но пара решает иначе — уехать в дальние края и заняться дайвингом. Но нырять им придется не в океан, а в семейные торжества.

Утраченное Рождество

История может показаться печальной, но она учит, что случайности действительно совсем неслучайны. В то же время фильм дает надежду, что можно вернуть утраченное, в то время как в жизни этого не сделаешь.

Мальчик Гус хотел, чтобы родители провели Рождественский вечер дома. Он спрятал ключи от папиной машины, который работал пожарным. Но в результате случается несчастный случай, и родители мальчика погибают. Для мальчика случилось большое горе, но есть шанс все исправить. В Манчестере в канун Рождества появился странный мужчина. Он сам не знает, кто он и откуда, но точно знает, что способен возвращать людям потерянное.

Хотя этого фильма нет в подборке, Сам дома считается одним из самых легендарных фильмов о Рождестве. Мы рассказывали, как изменился дом из культового фильма.

