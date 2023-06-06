Вдохновленные профессией: фильмы о журналистах, которые больше расскажут об их работе

Каждый год в Украине 6 июня отмечают День журналиста. Сейчас представители этой профессии стали воинами на информационном фронте. Ведь мы должны показывать миру правдивую информацию о войне, о том, с каким врагом мы боремся, и противостоять российским фейкам и пропаганде.

Сейчас многие журналисты находятся в зоне боевых действий, а некоторые вообще сменили камеру, микрофон и ноутбук на оружие и защищают нас в рядах ВСУ.

Неоднократно ты мог (могла) слышать, что журналист — это не профессия, а призвание и стиль жизни. Мы подобрали для тебя фильмы о журналистах, которые демонстрируют преданность своей профессии, жажду написания материалов, поиска правды и признания.

Эти фильмы нам напоминают, как бы сильно ни хотелось сделать сенсацию, нужно помнить о Кодексе журналистской этики, морали и ценностях настоящей журналистики.

Фильмы о журналистах

В центре внимания

Рейтинг IMDb: 8,1

Начнём с ленты В центре внимания. Кинокартина отмечена наградой Американской киноакадемии — Оскаром.

В основе сюжета история, которая началась с назначения редактором в газете The Boston Globe в 2001 году Марти Барона. Мужчина увидел статью о случае педофилии среди священнослужителей. В новости отмечалось, что архиепископ Бостона ничего не сделал после этого случая.

Барон просит журналистов Spotlight разобраться в этом деле.

В ходе расследования оказалось, что более 70 священников были причастны к сексуальным домаганиям. Эти преступления системно покрывал Бостонский архиепископ Бернард Лоу.

Эта кинолента показывает нам, как упорная работа и результаты могут иметь влияние. В фильме нет чрезмерного драматизма, преувеличенного героизма или преувеличений. Но он стоит внимания, если тебе хочется больше узнать о расследовании журналистов.

Цена правды

Рейтинг IMDb: 6,9

Эта история переносит нас в 1930-е годы в СССР. Молодой журналист из Уэльса Гарет Джонс приезжает в Союз. Едет он с одной целью — мечтает взять интервью у Сталина. Но во время поездки он видит одно из самых ужасных преступлений СССР — голодомор.

Он своими глазами видит репрессии, скрывается, приезжает в маленькое село, где видит, как люди умирают от голода.

Гарет понимает, что, написав правду, его жизнь окажется под угрозой. Но он все равно пишет свой материал и находит способ его опубликовать.

Вся президентская рать

Рейтинг IMDb: 7,9

Вся президентская рать — именно тот фильм, который, наверное, можно назвать обязательным для просмотра всем журналистам или студентам-журналистам. Это одна из самых известных кинолент о журналистских расследованиях. Хотя вышла на экраны она еще в 1979 году, но до сих пор актуальна для представителей этой профессии.

В основе фильма лежат события, приведшие к первой в истории отставки президента США Ричарда Никсона.

Журналисты The Washington Post опубликовали материалы с доказательствами прослушивания оппонентов администрацией главы государства.

В фильме режиссер показывает, как журналисты выполняют свою работу, ищут свидетелей и заставляют их говорить, хоть это даже получается не с первой попытки.

Стрингер

Рейтинг IMDb: 7,8

Фильм рассказывает нам историю Луи Блума, находящегося в поиске работы. Однажды он увидел, как проходят съемки автомобильной аварии. Герой обменивает украденный им велосипед на камеру и снимает последствия угона машины.

Не долго думая, он продал кадры местной ТВ-компании, директор новостей предложил ему продолжить это сотрудничество. Луи одержим сниманием достойных и сенсационных кадров, он не остановится ни перед чем, чтобы получить их.

Зодиак

Рейтинг IMDb: 7,9

Этот детективный триллер рассказывает нам историю об одном из самых известных преступников, который держал в страхе жителей Сан-Франциско в 1960-1970 годах. Ужасный серийный убийца представился Зодиаком. Он общался с полицией через журналистов газеты San Francisco Chronicle.

Этот фильм интересен тем, что во время работы над картиной режиссер Дэвид Финчер вместе со сценаристом Джеймсом Вандербилтом потратили 18 месяцев на собственное расследование убийств Зодиака. В картине мы видим, как журналисты стараются не сделать неправильный шаг, хотят выследить Зодиака и наказать преступника.

Французский вестник

Рейтинг IMDb: 7,1

Французский вестник — еще одна картина известного режиссера Веса Андерсона. Он уже полюбился поклонникам кино своим необычным подходом к съемкам и цветовой гаммой. Эту картину можно назвать любовным письмом журналистам.

Она рассказывает о жизни работников редакции вестника, как они готовили свои материалы, чем вдохновлялись и сколько тратили на это времени.

Мы видим целый сборник замечательных историй, произошедших в вымышленном французском городе Аннуи-сюр-Благе в середине XX века в разных временных промежутках.

Фильм начинается живописной экскурсией, заканчивается некрологом трагически погибшему владельцу издания, но он перед смертью распорядился о выплате компенсаций своим работникам и читателям.

Правдивая история

Рейтинг IMDb: 6,3

В фильме мы видим двух мужчин, которым судьба устроила неожиданную встречу. Журналиста Майкла Финкеля руководство увольняет после одной статьи, где, по их словам, полностью придуманная история. Поэтому Майкл должен найти новую работу.

И здесь бывший журналист получает звонок от человека, длительное время находившегося в бегстве за совершение жестокого убийства. Кристиан Лонго был простым семьянином, но однажды убил всю семью. Кристиан взял себе псевдоним Фенкель.

Майкл встретился с ним в тюрьме. Кристиан рассказывает ему свою историю, но при условии, что он ее не опубликует до вынесения приговора. Впоследствии Майкл понимает, что стал лишь пешкой в игре злоумышленника, поэтому должен найти выход из этой ситуации.

Лето обещает нам множество новых и интересных кинокартин. Ранее мы рассказывали о кинопремьерах июня 2023 года, на которые точно стоит сходить в кинотеатр.

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