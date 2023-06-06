Натхненні професією: фільми про журналістів, які більше розкажуть про їхню роботу

Щороку в Україні 6 червня відзначають День журналіста. Зараз представники цієї професії стали воїнами на інформаційному фронті. Адже ми маємо показувати світу правдиву інформацію про війну, про те, з яким ворогом ми боремося, та протистояти російським фейкам і пропаганді.

Зараз багато журналістів перебувають у зоні бойових дій, а дехто взагалі змінив камеру, мікрофон та ноутбук на зброю і боронить нас у лавах ЗСУ.

Неодноразово ти міг (могла) чути, що журналіст — це не професія, а покликання та стиль життя. Ми підібрали для тебе фільми про журналістів, які демонструють відданість своїй професії, жагу до написання матеріалів та пошуку правди.

Ці фільми нам нагадують, як би сильно не хотілося зробити сенсацію, треба пам’ятати про Кодекс журналістської етики, мораль та цінності справжньої журналістики.

Фільми про журналістів

У центрі уваги

Рейтинг IMDb: 8,1

Розпочнемо зі стрічки У центрі уваги. Кінокартина відзначена нагородою Американської кіноакадемії — Оскаром.

В основі сюжету історія, яка розпочалася з призначення редактором у газеті The Boston Globe у 2001 році Марті Барона. Чоловік побачив статтю про випадок педофілії серед священнослужителів. У новині зазначалося, що архієпископ Бостона нічого не вдіяв після цього випадку.

Тож Барон просить журналістів Spotlight розібратися у цій справі.

У ході розслідування виявилося, що понад 70 священників були причетні до сексуальних домагань. А ці злочини системно покривав Бостонський архієпископ Бернард Лоу.

Ця кінострічка показує нам, як наполеглива робота та безкомпромісність результатів можуть мати вплив. У фільмі немає надмірного драматизму чи перебільшеного героїзму. Але він вартий уваги, якщо тобі хочеться більше дізнатися про розслідування журналістів.

Ціна правди

Рейтинг IMDb: 6,9

Ця історія переносить нас у 1930-ті роки до СРСР. Молодий журналіст з Уельсу Гарет Джонс приїжджає до Союзу. Їде він з одною метою — мріє взяти інтерв’ю у Сталіна. Але під час поїздки він бачить один із найжахливіших злочинів СРСР — голодомор.

Він на власні очі бачить репресії, переховується, приїздить до маленького села, де бачить, як люди помирають з голоду.

Гарет розуміє, що, написавши правду, його життя опиниться під загрозою. Але він все одно пише свій матеріал та знаходить спосіб його опублікувати.

Вся президентська рать

Рейтинг IMDb: 7,9

Вся президентська рать — саме той фільм, який, напевно, можна назвати обов’язковим до перегляду всім журналістам чи студентам-журналістам. Це одна з найвідоміших кінострічок про журналістські розслідування. Хоча вийшла на екрани вона ще у 1979 році, але досі є актуальною для представників цієї професії.

В основі фільму лежать події, які призвели до першої в історії відставки президента США Річарда Ніксона.

Журналісти The Washington Post опублікували матеріали з доказами прослуховування опонентів адміністрацією глави держави.

У фільмі режисер показує, як журналісти виконують свою роботу, шукають свідків та змушують їх говорити, хоч виходить це навіть не з першої спроби.

Стрінгер

Рейтинг IMDb: 7,8

Фільм розповідає нам історію Луї Блума, який шукає роботу. Одного разу він побачив, як проходять знімання автомобільної аварії. Герой обмінює вкрадений ним велосипед на камеру та фільмує наслідки викрадення машини.

Не довго думаючи, він продав кадри місцевій ТБ-компанії, директор новин запропонував йому продовжити цю співпрацю. Луї одержимий зніманням гідних та сенсаційних кадрів, він не зупиниться ні перед чим, щоб отримати їх.

Зодіак

Рейтинг IMDb: 7,9

Цей детективний трилер розповідає нам історію про одного з найвідоміших злочинців, який тримав у страху жителів Сан-Франциско у 1960-1970 роках. Жахливий серійний вбивця представився Зодіаком. Він спілкувався з поліцією через журналістів газети San Francisco Chronicle.

Цей фільм цікавий тим, що під час роботи над картиною режисер Девід Фінчер разом зі сценаристом Джеймсом Вандербілтом витратили 18 місяців на власне розслідування вбивств Зодіака. У картині ми бачимо, як журналісти намагаються не зробити неправильного кроку, хочуть вислідити Зодіака та покарати злочинця.

Французький вісник

Рейтинг IMDb: 7,1

Французький вісник — ще одна картина відомого режисера Веса Андерсона. Він уже полюбився шанувальникам кіно своїм незвичним підходом до знімань та кольоровою гаммою. Цю стрічку можна назвати любовним листом журналістам.

Вона розповідає про життя працівників редакції вісника, як вони готували свої матеріали, чим надихалися та скільки витрачали часу.

Ми бачимо цілу збірку чудових історій, що сталися у вигаданому французькому місті Аннуї-сюр-Блазі в середині XX століття у різних часових проміжках.

Фільм розпочинається мальовничою екскурсією, закінчується некрологом власнику видання, що трагічно загинув, але перед смертю він розпорядився про виплати компенсацій своїм працівникам і читачам.

Правдива історія

Рейтинг IMDb: 6,3

У фільмі ми бачимо двох чоловіків, яким доля влаштувала несподівану зустріч. Журналіста Майкла Фінкеля керівництво звільняє після однієї статті, де, за їхніми словами, повністю вигадана історія. Тож Майкл має знайти нову роботу.

І тут колишній журналіст отримує дзвінок від людини, яка тривалий час перебувала в бігах за скоєння жорстокого вбивства. Крістіан Лонго був простим сім’янином, але одного дня убив всю сім’ю. Крістіан взяв собі псевдонім Фінкель.

Майкл зустрівся з ним у в’язниці. Крістіан розповідає йому свою історію, але за умови, що той її не опублікує до винесення вироку. Згодом Майкл розуміє, що став лише пішаком у грі зловмисника, тому має знайти вихід з цієї ситуації.

Літо обіцяє нам багато нових та цікавих кінокартин. Раніше ми розповідали про кінопрем’єри червня 2023, на які точно варто сходити в кінотеатр.

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