Фільми про магію: для тих, хто вже вивчив Хогвартс напам’ять

Фото IMDb Магія в кіно — це більше, ніж чарівні палички, летючі мітли та закляття латинською. Це відображення людських бажань, страхів і надій, загорнуте у фантастичні сюжети. Попри велику популярність таких фільмів, як Гаррі Поттер, Володар перснів чи Хроніки Нарнії, існує цілий світ менш знаних, але не менш захопливих стрічок, де магія розкривається з неочікуваного боку — через емоції, казку, психологію або ж саму природу. У цьому огляді ми звернемо увагу на фільми, які відходять від “класичного” уявлення про чарівність і пропонують глядачеві нові підходи до магічного: інтимні історії, містичні символи, побутове диво. А також не забудемо про український кінематограф, який усе частіше звертається до магії — своєї, народної, глибоко закоріненої в культурі. Добірка найкращих фільмів про магію і чаклунство 2025 і минулих років, яку варто подивитися – у матеріалі.Фільми про магію і чаклунство 2025 У Зниклих Землях/In the Lost Lands (2025) Жанр: темне фентезі, пригоди. Сюжет: Чаклунка та мисливець вирушають у небезпечну подорож, щоб знайти артефакт для королеви. Фільм заснований на оповіданні Джорджа Р. Р. Мартіна і поєднує елементи магії, пригод та епічних битв. Смерть Єдинорога/Death of a Unicorn (2025) Жанр: темна фентезі-комедія. Сюжет: Батько та дочка випадково вбивають єдинорога, що призводить до низки комічних і водночас моторошних подій. Фільм поєднує елементи гумору та фентезі в оригінальному сюжеті Дім з годинником у стінах/The House with a Clock in Its Walls (2018) Жанр: фентезі, пригоди. Сюжет: Дивний дім, годинник, що відраховує кінець світу, і хлопчик, який вчиться чарів. Готична атмосфера з гумором і легким страхом. Голос монстра/A Monster Calls (2016) Жанр: драма, фентезі. Сюжет: Дерево-монстр допомагає хлопчику впоратися з горем. Магія тут — це емоції, казки й зцілення душі. Таємниця Келлс/The Secret of Kells (2009) Жанр: анімація, фентезі. Сюжет: Ірландський мультик про хлопчика-ілюмінатора, що живе в монастирі і створює магічну книгу. Дуже візуально красива річ. Читати на тему Топ фентезі-фільмів 2025: підбірка новинок, які перенесуть у чарівні світи Читай добірку топових фентезі-стрічок із магією, міфами та пригодами, які варто подивитися цього року – у матеріалі. Українські фільми про магію і чаклунство 2025 Сторожова застава (2017) Фентезі-пригода за мотивами однойменної книги Володимира Рутківського. Хлопчик з нашого часу потрапляє в Київську Русь — і стає свідком (і учасником!) магічних подій. Казка старого мельника (2021) Чарівна казка, де добро бореться зі злом, а магія — це частина повсякденного українського села. Заснована на фольклорі та знята з любов’ю до традицій. Тіні незабутих предків (2013) Молодіжний фентезі-трилер з елементами гуцульської магії та містики.Не плутати з класичним фільмом Параджанова (1965) — це сучасна історія з містикою, коханням і кривавими ритуалами. А ще раніше Вікна публікували добірку фантастичних фільмів про подорож у часі — сюжетні петлі, що затягують. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter