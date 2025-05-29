Фільми про магію: для тих, хто вже вивчив Хогвартс напам’ять

Магія в кіно — це більше, ніж чарівні палички, летючі мітли та закляття латинською. Це відображення людських бажань, страхів і надій, загорнуте у фантастичні сюжети. Попри велику популярність таких фільмів, як Гаррі Поттер, Володар перснів чи Хроніки Нарнії, існує цілий світ менш знаних, але не менш захопливих стрічок, де магія розкривається з неочікуваного боку — через емоції, казку, психологію або ж саму природу.

У цьому огляді ми звернемо увагу на фільми, які відходять від “класичного” уявлення про чарівність і пропонують глядачеві нові підходи до магічного: інтимні історії, містичні символи, побутове диво. А також не забудемо про український кінематограф, який усе частіше звертається до магії — своєї, народної, глибоко закоріненої в культурі.

Добірка найкращих фільмів про магію і чаклунство 2025 і минулих років, яку варто подивитися – у матеріалі.

Фільми про магію і чаклунство 2025

У Зниклих Землях/In the Lost Lands ( 2025)

Жанр: темне фентезі, пригоди.

Сюжет: Чаклунка та мисливець вирушають у небезпечну подорож, щоб знайти артефакт для королеви. Фільм заснований на оповіданні Джорджа Р. Р. Мартіна і поєднує елементи магії, пригод та епічних битв.

Смерть Єдинорога/Death of a Unicorn (2025)

Жанр: темна фентезі-комедія.

Сюжет: Батько та дочка випадково вбивають єдинорога, що призводить до низки комічних і водночас моторошних подій. Фільм поєднує елементи гумору та фентезі в оригінальному сюжеті

Дім з годинником у стінах/The House with a Clock in Its Walls (2018)

Жанр: фентезі, пригоди.

Сюжет: Дивний дім, годинник, що відраховує кінець світу, і хлопчик, який вчиться чарів. Готична атмосфера з гумором і легким страхом.

Голос монстра/A Monster Calls (2016)

Жанр: драма, фентезі.

Таємниця Келлс/The Secret of Kells (2009)

: Дерево-монстр допомагає хлопчику впоратися з горем. Магія тут — це емоції, казки й зцілення душі.

Жанр: анімація, фентезі.

: Ірландський мультик про хлопчика-ілюмінатора, що живе в монастирі і створює магічну книгу. Дуже візуально красива річ.

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Українські фільми про магію і чаклунство 2025

Сторожова застава (2017)

Фентезі-пригода за мотивами однойменної книги Володимира Рутківського.

Хлопчик з нашого часу потрапляє в Київську Русь — і стає свідком (і учасником!) магічних подій.

Казка старого мельника (2021)

Чарівна казка, де добро бореться зі злом, а магія — це частина повсякденного українського села.

Заснована на фольклорі та знята з любов’ю до традицій.

Тіні незабутих предків (2013)

Молодіжний фентезі-трилер з елементами гуцульської магії та містики.

Не плутати з класичним фільмом Параджанова (1965) — це сучасна історія з містикою, коханням і кривавими ритуалами.

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