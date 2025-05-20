Фантастичні фільми про подорож у часі — сюжетні петлі, що затягують

Ми живемо у світі чотирьох вимірів, і давно, як нам здається, підкорили довжину висоту і ширину. Але шкала часу міцно тримає нас в одній точці — у теперішньому.

Що станеться, коли подорожі у часі стануть реальністю, і як це вплине на світ та хід історії, а головне — як це змінить нас самих? Одинадцять класних стрічок про подорожі в часі — анотації та трейлери у матеріалі.

Найкращі фільми про подорожі в часі

Ці фільми — подорож у часі не лише за сюжетом, а й інтелектуальні та емоційні мандри. Усіх їх об’єднує тема втручання у хід часу, але кожна стрічка шукає до пригод свій ключ: десь з гумором, десь — через психологію, драму чи наукову гіпотезу. Обирай, що подобається тобі.

Назад у майбутнє (Back to the Future, 1985)

Підліток Марті МакФлай випадково переноситься в минуле на тридцять років, де зустрічає своїх батьків у молодості й мусить переконати їх закохатися, щоби повернутися у свій час.

Петля часу (Looper, 2012)

Вбивця, що усуває цілі, які присилають з майбутнього, одного разу стикається з самим собою в старшому віці. Він має вирішити: знищити себе чи систему.



Грань майбутнього (Edge of Tomorrow, 2014)

Солдат, який гине в бою проти інопланетян, застрягає у часовій петлі й переживає день знову і знову, вдосконалюючись, щоб змінити хід війни.

Ефект метелика (The Butterfly Effect, 2004)

Чоловік відкриває здатність повертатися в минуле та змінювати його, але кожне втручання викликає неочікувані наслідки в майбутньому.



Інтерстеллар (Interstellar, 2014)

У пошуках нового дому для людства астронавти вирушають через чорну діру. Фільм досліджує вплив гравітації на час, де хвилини на іншій планеті дорівнюють рокам на Землі.



Фантастичні фільми про подорожі в часі

Фантастичні фільми про подорож у часі, в яких не просто грають з годинниковими петлями, а й порушують глибокі питання про долю, свободу волі, пам’ять і людську гідність. Ще шість стрічок, що запам’ятовуються.

12 мавп (12 Monkeys, 1995)

Ув’язнений із майбутнього відправляється в минуле, щоб зупинити вірус, що знищив людство, але його психіка починає руйнуватись, і він сумнівається у власній реальності.

Час (In Time, 2011)

У світі, де час — це валюта, а люди перестають старіти у двадцять п’ять, головний герой бореться з системою, що дає багатим вічність, а бідним — смерть.



Годинникова башта (Timecrimes, 2007)

Іспанський фільм, в якому чоловік випадково потрапляє в часову петлю, і це запускає ланцюгову реакцію та цілу низку непередбачуваних подій.



Праймер (Primer, 2004)

Науково-фантастичний фільм, в якому два інженери створюють машину часу і поступово втрачають контроль над тим, що створили.



Армія темряви (Army of Darkness, 1992)

Третя частина Зловісних мерців, де головний герой потрапляє в середньовіччя й бореться, намагаючись повернутись у свій час.

Про час (About Time, 2013)

Романтична драма, головний герой якої дізнається, що чоловіки в його родині можуть подорожувати в минуле. Він використовує цей дар, щоб знайти своє кохання.

Обирай свої фільми про подорожі у часі та створюй власну добірку, яку можна рекомендувати для перегляду друзям.

А ще поцікався сюжетом та датою виходу фантастичного фільму Mickey 17 із Робертом Паттінсоном.

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