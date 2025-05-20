Фантастичні фільми про подорож у часі — сюжетні петлі, що затягують

Фото IMDb Ми живемо у світі чотирьох вимірів, і давно, як нам здається, підкорили довжину висоту і ширину. Але шкала часу міцно тримає нас в одній точці — у теперішньому. Що станеться, коли подорожі у часі стануть реальністю, і як це вплине на світ та хід історії, а головне — як це змінить нас самих? Одинадцять класних стрічок про подорожі в часі — анотації та трейлери у матеріалі. Найкращі фільми про подорожі в часі Ці фільми — подорож у часі не лише за сюжетом, а й інтелектуальні та емоційні мандри. Усіх їх об’єднує тема втручання у хід часу, але кожна стрічка шукає до пригод свій ключ: десь з гумором, десь — через психологію, драму чи наукову гіпотезу. Обирай, що подобається тобі.Назад у майбутнє (Back to the Future, 1985) Підліток Марті МакФлай випадково переноситься в минуле на тридцять років, де зустрічає своїх батьків у молодості й мусить переконати їх закохатися, щоби повернутися у свій час. Петля часу (Looper, 2012) Вбивця, що усуває цілі, які присилають з майбутнього, одного разу стикається з самим собою в старшому віці. Він має вирішити: знищити себе чи систему. Читати на тему Компаньйон 2025: дата прем’єри та чого чекати від нового науково-фантастичного хорора Критики високо оцінили фантастичний триллер Компаньйон, якою буде твоя думка? Грань майбутнього (Edge of Tomorrow, 2014) Солдат, який гине в бою проти інопланетян, застрягає у часовій петлі й переживає день знову і знову, вдосконалюючись, щоб змінити хід війни. Ефект метелика (The Butterfly Effect, 2004) Чоловік відкриває здатність повертатися в минуле та змінювати його, але кожне втручання викликає неочікувані наслідки в майбутньому. Інтерстеллар (Interstellar, 2014) У пошуках нового дому для людства астронавти вирушають через чорну діру. Фільм досліджує вплив гравітації на час, де хвилини на іншій планеті дорівнюють рокам на Землі. Фантастичні фільми про подорожі в часі Фантастичні фільми про подорож у часі, в яких не просто грають з годинниковими петлями, а й порушують глибокі питання про долю, свободу волі, пам’ять і людську гідність. Ще шість стрічок, що запам’ятовуються. 12 мавп (12 Monkeys, 1995) Ув’язнений із майбутнього відправляється в минуле, щоб зупинити вірус, що знищив людство, але його психіка починає руйнуватись, і він сумнівається у власній реальності. Час (In Time, 2011) У світі, де час — це валюта, а люди перестають старіти у двадцять п’ять, головний герой бореться з системою, що дає багатим вічність, а бідним — смерть. Годинникова башта (Timecrimes, 2007) Іспанський фільм, в якому чоловік випадково потрапляє в часову петлю, і це запускає ланцюгову реакцію та цілу низку непередбачуваних подій. Праймер (Primer, 2004) Науково-фантастичний фільм, в якому два інженери створюють машину часу і поступово втрачають контроль над тим, що створили. Армія темряви (Army of Darkness, 1992) Третя частина Зловісних мерців, де головний герой потрапляє в середньовіччя й бореться, намагаючись повернутись у свій час. Про час (About Time, 2013) Романтична драма, головний герой якої дізнається, що чоловіки в його родині можуть подорожувати в минуле. Він використовує цей дар, щоб знайти своє кохання. Обирай свої фільми про подорожі у часі та створюй власну добірку, яку можна рекомендувати для перегляду друзям. А ще поцікався сюжетом та датою виходу фантастичного фільму Mickey 17 із Робертом Паттінсоном. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter