Різдвяні фільми для всієї сім’ї: зворушливі, повчальні та смішні історії

Різдво об’єднує родину. На різдвяні свята під одним дахом намагається зібратися уся родина. Після святкової вечері треба себе чимось зайняти й перегляд фільмів є хорошою ідеєю.

Саме тому люди шукають найкращі різдвяні фільми для всієї сім’ї. Хочеться, щоб історія фільму сподобалася усім. Вон є повчальними, добрими, а також просто смішними.

Зібрали для тебе різдвяні фільми для всієї сім’ї, які варто подивитися. Спойлер, Один вдома у добірці немає.

Різдвяні фільми для всієї родини

Ельф

Чи багато дорослих та дітей мріють побувати на Північному полюсі у володіннях справжнього Санти? Хлопчику Бадді, який жив у притулку, випадкво вдался туди потрапити.

Помічники Санти ельфи помітили його в одному з мішків для подарунків та дозвлили залишитися. Один ельф навіть усиновив його. Минуло багато років і Бадді захотів повернутися до свого рідного дому та знайти біологічного батька. Але прибувши до мегаполіса він розчаровується, натрапивши лише на байдужість і жадібність.

Та навіть у такому світі добро тягнеться до добра. Бадді допомагають зведений молодший брат, мачуха та дівчина Емілі. Усі разом вони планують змусити людей знову повірити в Санту й відчути атмосферу справжнього Різдва.

Поганий Санта

Фільм про те, що усі люди можуть віднайти правильний шлях у житті. Головний герой Віллі — п’яниця, невдаха, колишній в’язень і досі злочинець. Вже не один рік він з другом Маркусом грабує торгівельні центри. Ось на них вже чекає “остання справа”, після неї друзі домовилися розбігтися в різні боки. Чоловіки влаштувалися на роботу в торгівельний центр, який став їхньою наступною ціллю: Віллі — Санта Клаусом, а Маркус — ельфом.

Усе мало б бути як завжди, але Віллі зустрів “особливого” хлопчика Термана Мермана. Він вважає злочинця справжнім Сантою і пропонує йому дружбу. Поступово їхнє спілкування пробуджує всередині старого п’яниці давно втрачене відчуття свята й бажання піклуватися про людей, яким на нього не байдуже.

Реальна любов

Фільм Реальна любов обов’язковий до перегляду усім. Він розповідає одночасно різні історії людей, які пов’язані між собою тим чи іншим чином.

Стрічка про любов, Різдво та складні життєві ситуації, з яких треба знаходити вихід. Але фільм такий добрий і змушує повірити у головний слоган: “Любов є усюди”.

Принц на Різдво

Історія про Ембер — амбітну журналістку, яка починає свою кар’єру у Нью-Йорку. Але її робота здається дівчині нудною. Вона мріє про великий прорив у кар’єрі, і раптово їй випадає фантастична можливість: написати про королівську сім’ю з Алдовії, де незабаром престол займе молодий і чарівний принц Річард.

Дівчина вирішує схитрити й видає себе за репетиторку королівської дочки. Це прикриття допомагає їй підібратися ближче до таємничого принца і згодом знайти кохання.

Подорож Різдвяної зірки

Темні сили наклали на одне з королівств руйнівне прокляття. Єдиний шанс на порятунок — знайти Різдвяну зірку, і на її пошуки вирушає маленька, але хоробра дівчинка Соня.

Про це дізнаються вороги королівства, тому вони намагаються зробити все, щоб завадити героїні. Соні доведеться зіткнутися з небезпечними випробуваннями та зустріти багато нових друзів, вона робить усе, щоб пройти всі перепони на своєму шляху та врятувати королівство від прокляття.

Чотири Різдва

Це легка комедія на вечір, яка сподобається усій родині. Кейт і Бред вже три роки у відносинах. Вони люблять проводити час одне з одним і не уявляють іншого життя, але пов’язувати себе шлюбом не поспішають. Так сталося, що батьки обох розлучилися, а потім знайшли нове подружжя, тому загалом вони мають чотири сім’ї.

Напередодні Різдва їм би відвідати родичів, але пара вирішує інакше — поїхати в далекі краї та зайнятися дайвінгом. Але пірнати їм доведеться не в океан, а в сімейні урочистості.

Втрачене Різдво

Історія може здатися сумною, але вона вчить, що випадковості насправді зовсім невипадкові. Водночас фільм дає надію, що можна повернути втрачене, тоді як у житті цього не зробиш.

Хлопчик Гус хотів, щоб батьки провели Різдвяний вечір вдома. Він заховав ключі від татової машини, який працює пожежником. Але в результаті трапляється нещасний випадок, і батьки хлопчика гинуть. Для хлопчика сталося велике горе, але є шанс все виправити. У Манчестері напередодні Різдва з’явився дивний чоловік. Він сам не знає, хто він і звідки, але точно знає, що має здатність повертати людям втрачене.

Хоч цього фільму нема у добірці, та Сам удома вважається одним із найлегендарніших фільмів про Різдво. Ми розповідали, як змінився будинок із культового фільму.

