Кращі корейські дорами 2026: список топ серіалів, які вартують твого перегляду

Світова індустрія корейських серіалів у 2026 році продовжує утримувати статус тих, хто створює тренди на міжнародних стрімінгових платформах та телебаченні.

Особливістю цього сезону став вихід кількох довгоочікуваних продовжень культових тайтлів та успішна адаптація європейських і японських оригінальних сюжетів.

Читай, які кращі корейські дорами 2026 року точно варто подивитися — в нашому матеріалі.

Кращі корейські дорами 2026: перелік топ серіалів

Дружина принца ХХІ століття

Мелодрама Дружина принца ХХІ століття з бюджетом у 30 мільярдів вон (близько 20,5 мільйонів доларів) та акторським тандемом у складі Лі Чі Ин та Пьон Усока стала найгучнішим, але водночас і найскандальнішим проєктом року в Південній Кореї.

Сюжет розгортається в сучасній корейській державі, де збереглася конституційна монархія та жорсткий поділ на сословия. Головна героїня Сон Хі Джу, позашлюбна донька олігарха, вирішує укласти прагматичний шлюб із принцом Іаном, який став регентом при малолітньому королі, щоб підвищити свій статус і обійти в правах на спадщину старшого брата.

Попри високі телевізійні рейтинги, серіал щодня піддавався шаленому хейту.

Команді проєкту закидали слабку хімію між акторами, але найбільший історичний скандал розгорівся навколо сцени коронації Іана: творці дорами припустилися грубої помилки в питанні відображення суверенної монархії, використавши вигуки Чхонсе та специфічну кількість підвісок на короні, які історично відповідали китайському васалу, а не незалежному королю.

Гончаки 2

Жорсткий спортивний бойовик та кримінальний трилер Гончаки 2 повернувся на платформу Netflix із ще більш агресивним, масштабованим та динамічним сюжетом. Я

Якщо перший сезон базувався на оригінальному вебтуні Чон Чхана, то сценарій продовження повністю став плодом творчості режисера Кім Джу Хвана.

Названі брати-боксери Кім Гон У та Хон У Джін через три роки після минулих подій знову об’єднують зусилля, щоб розгромити підпільну боксерську лігу, керовану Пек Чоном.

Незважаючи на критику, глядачі залишилися в абсолютному захваті від викрученого на максимум екшену та винахідливої постановки рукопашних боїв.

Адвокат айдола

Кримінальна мелодрама Адвокат айдола від телеканалу ENA підкорила глядачів ламповою атмосферою, закрученим детективним сюжетом та неймовірною екранною хімією між Чхве Су Йон та Кім Дже Йоном.

Сюжет розповідає про успішну юристку Мен Се На, яка таємно фанатіє від k-pop гурту Gold Boys і змушена взятися за захист свого кумира До Ра Іка, коли того безпідставно звинувачують у вбивстві колеги по сцені.

Проєкт отримав високі оцінки за реалістичне висвітлення гострих соціальних проблем сучасної музичної індустрії Кореї — кібербулінгу, цькування в мережі та небезпечного переслідування з боку нав’язливих фанатів-сасенів.

Головну роль зіграла реальна учасниця легендарного гурту Girl`s Generation (SNSD), яка не з чуток знає про виворіт життя під прицілом камер.

Чи можна перекласти любов

Романтична комедія Чи можна перекласти любов від Netflix стала черговим шедевром від культових сестер-сценаристок Хон, відомих за хітами Алхімія душ та Готель Дель Луна.

Історія взаємин талановитого перекладача Чу Хо Джіна та топ-акторки Ча Му Хі, які вчаться розуміти мову почуттів одне одного під час закордонних мандрівок, обійшлася без звичного для авторок фентезійного елементу, але зберегла фірмову душевну магію.

Глядачі та критики назвали головну пару візуальним поєднанням мрії, а акторка Ко Юн Джон за свою блискучу гру вже встигла вибороти престижні нагороди як найкраща акторка на OTT-платформах.

Мистецтво Сари

Психологічний детектив Мистецтво Сари від Netflix занурює глядача у похмуру двошарову містерію в дусі режисера Кім Джин Міна.

Розслідування вбивства очільниці азійського офісу люксового бренду Сари Кім приводить безкомпромісного детектива до шокуючого відкриття: загибла жінка була лише ретельно сконструйованою віртуальною ілюзією.

Головною перлиною 8-серійного трилера стала акторка Шин Хе Сон, яка зіграла багатолику та складну героїню, повністю утримуючи увагу аудиторії та компенсуючи своєю грою численні прогалини та сюжетні «дірки» в сценарії автора-новачка Чху Сон Йон.

Твій найкращий час

Душевна мелодрама Твій найкращий час впевнено очолила стрімінгові чарти як одна з найкращих хілінг-дорам року, що зцілює серця глядачів.

Історія кохання замкнутої дизайнерки Сон Ха Ран, яка втілює образ метафоричної «зими», та художника Сон У Чана, який після вибуху частково втратив пам’ять і слух та живе наче у вічному “літі”, вразила публіку тонкою психологічною грою та вишуканою кольорокорекцією кадрів.

Сцена возз’єднання закоханих під першим снігом була визнана корейськими критиками справжньою візуальною поемою, а сам серіал отримав статус недооціненої перлини року.

Про Боно

Комедійна драма Про Боно від tvN приваблює глядачів не лише харизматичною грою Чон Кьон Хо в ролі амбітного судді Кан Да Віта, який через хибне звинувачення втрачає посаду і змушений безкоштовно захищати незахищених людей, а й своєю глибокою соціальною цінністю.

Сценаристом дорами виступив реальний колишній суддя Мун Ю Сок із 20-річним стажем, автор відомого проєкту Диявольський суддя.

Завдяки його професійному досвіду судові справи у серіалі виглядають нешаблонно, піднімаючи гострі та реальні питання функціонування правосуддя та захисту соціально вразливих верств населення.

Суддя Лі Хан Йон

Фентезі Суддя Лі Хан Йон (також відоме як Суддя повертається) від каналу MBC продемонструвало вражаюче зростання рейтингів з 4% до 12,8% завдяки унікальному розвитку популярного тропу про переродження.

Корумпований суддя, якого блискуче зіграв номінант на Baeksang Arts Awards Джі Сон, гине від рук кілера і переноситься на 10 років у минуле, отримуючи шанс знищити тіньовий уряд і корумповану юридичну корпорацію.

Серіал підкорив аудиторію непередбачуваними сюжетними поворотами та ідеальним, реалістичним фіналом без ванільного хеппі-енду, залишаючи відкриті питання для можливого майбутнього продовження.

Весняна лихоманка

Весняна лихоманка — це прониклива та емоційна хілінг-дорама, яка розповідає історію зцілення двох абсолютно різних людей на тлі затишних сільських пейзажів.

У центрі сюжету опиняється Юн Бом — колишня столична вчителька, яка після пережитих у Сеулі глибоких душевних травм вирішує втекти від болісного минулого.

Вона влаштовується на роботу до провінційної школи, сподіваючись знайти там спокій, проте через свій внутрішній біль залишається максимально закритою і відстороненою від місцевих жителів.

Усе змінюється, коли в селі з’являється Сон Дже Гю — генеральний директор великої корпорації «JK Power Energy». Своєю кремезною статурою та грубуватими манерами він спочатку нагадує вуличного бандита, який приїхав лише для того, щоб наглядати за племінником-школярем.

Постійно влаштовуючи дивацтва та змушуючи все село стояти на вухах, Дже Гю насправді ховає за маскою галасливого велетня неймовірну відданість, доброту та щире серце.

Його безпосередність, турбота та особливий прихований шарм стають для пораненої душі Юн Бом справжніми ліками: під впливом цього дивного чоловіка вона вперше за довгий час починає щиро посміхатися та крок за кроком повертає собі довіру до світу.

Раніше ми писали, чим закінчився серіал Хлопаки — читай в матеріалі, що сталося у фіналі.

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