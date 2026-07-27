Серіал Швидкарі: на ICTV2 вийде нова 12-серійна історія про медиків

Телеканал ICTV2 з нагоди Дня медичного працівника показав перші кадри серіалу Швидкарі. 12-серійний проєкт має вийти на екрани восени, точну дату прем’єри назвуть незабаром.

Цей ролик — подяка всім, хто щодня виїжджає на виклики та рятує людські життя.



Серіал Швидкарі: який головний сюжет

Швидкарі — це динамічний серіал про бригади екстреної меддопомоги, щоденну роботу, непрості рішення, командну підтримку та людські історії, що змінюють як медиків, так і пацієнтів.

Отже, в Києві намагаються провести незвичайний експеримент. Фронтовий парамедик Макс Коваленко (грає Юрій Вихованець) хоче запровадити ефективнішу систему реагування на виклики, а саме парамедичну.

Коваленко переконаний, що сучасна система допоможе рятувати людей швидше та ефективніше. Тому пропонує незвичне професійне змагання між двома бригадами екстреної допомоги. Його головним суперником стає досвідчений лікар “старої школи” Анатолій Савчук (грає Віктор Жданов).

— Наш серіал про людей, які не проходять повз чужу біду. Це зіткнення двох поколінь та різних поглядів на медицину. У нас немає “добрих” чи “поганих” персонажів. Обидва герої щиро хочуть допомагати людям, просто мають різні підходи до роботи, – розповідає креативна продюсерка серіалу Ольга Хавжу.

Автори серіалу обіцяють насичений сюжет: не лише виїзди та професійні виклики, а й те, що залишається за дверима карети швидкої — дружбу, суперечки, кохання й людські історії. Поряд із боротьбою за життя герої зіткнуться й з небезпечними кримінальними викликами, що випробують їхню сміливість та принципи.

Серіал Швидкарі на ICTV2 / 4 Фотографії

У серіалі Швидкарі грають: Юрій Вихованець, Віктор Жданов, Анастасія Цимбалару, Сергій Кисіль, Юлія Амелькіна, Сергій Кияшко, Світлана Штанько, Олег Шушпанніков, Вадим Лисяний, Мирослава Літвинська та інші.

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Проєкт зняла кінокомпанія UPHub спільно з ICTV2 за підтримки Держагентства з питань кіно, за сприянням МОЗ та Львівського облцентру екстреної меддопомоги та медицини катастроф. Сценарій допомагали писати професійні консультанти-медики.

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Фото: ICTV2

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