Сериал Швидкарі: на ICTV2 выйдет новая 12-серийная история о медиках

Телеканал ICTV2 по случаю Дня медицинского работника показал первые кадры сериала Швидкарі. 12-серийный проект должен выйти на экраны осенью, точную дату премьеры назовут в скором времени.

Этот ролик – благодарность всем, кто ежедневно выезжает на вызовы и спасает человеческие жизни.



Сериал Швидкарі: какой главный сюжет

Швидкарі — это динамичный сериал о бригадах экстренной медпомощи, ежедневной работе, непростых решениях, командной поддержке и человеческих историях, которые меняют как медиков, так и пациентов.

Итак, в Киеве пытаются провести необычный эксперимент. Фронтовый парамедик Макс Коваленко (играет Юрий Выхованец) хочет ввести более эффективную систему реагирования на вызовы, а именно парамедицинскую.

Коваленко убежден, что современная система поможет спасать людей быстрее и эффективнее. Поэтому предлагает необычное профессиональное состязание между двумя бригадами экстренной помощи. Его главным соперником становится опытный врач “старой школы” Анатолий Савчук (играет Виктор Жданов).

— Наш сериал о людях, которые не проходят мимо чужой беды. Это столкновение двух поколений и разных взглядов на медицину. У нас нет “добрых” или “плохих” персонажей. Оба героя искренне хотят помогать людям, просто имеют разные подходы к работе, – рассказывает креативный продюсер сериала Ольга Хавжу.

Авторы сериала обещают насыщенный сюжет: не только выезды и профессиональные вызовы, но и то, что остается за дверью кареты скорой помощи — дружбу, споры, любовь и человеческие истории. Наряду с борьбой за жизнь герои столкнутся и с опасными уголовными вызовами, которые испытают их смелость и принципы.

Сериал Швидкарі на ICTV2 / 4 Фотографии

В сериале Швидкарі играют: Юрий Выхованец, Виктор Жданов, Анастасия Цымбалару, Сергей Кисель, Юлия Амелькина, Сергей Кияшко, Светлана Штанько, Олег Шушпанников, Вадим Лысяный, Мирослава Литвинская и другие.

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Проект сняла кинокомпания UPHub совместно с ICTV2 при поддержке Госагентства по кино, при содействии Минздрава и Львовского облцентра экстренной медпомощи и медицины катастроф. Сценарий помогали писать профессиональные консультанты-медики.

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Фото: ICTV2

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