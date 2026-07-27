Огурцы с куркумой на зиму: красивая закуска с пользой для здоровья

Если ты еще не пробовал(-а) этот оригинальный рецепт — обязательно приготовь хотя бы несколько баночек: это один из самых простых способов превратить обычную заготовку в гастрономический эксклюзив!
Огурцы с куркумой на зиму — даем лучшие пропорции и раскрываем секреты приготовления.
Маринованные огурцы с куркумой на зиму: как приготовить
Закрывать огурцы с куркумой — это кулинарный тренд, и появился он потому, что маринад с ней — это не только солнечно-красиво, но еще и полезно!
Да, куркума — отличный натуральный краситель, она окрашивает маринад в ярко-желтый цвет, а сами огурчики прекрасно смотрятся в банке и на праздничном столе. Маринад становится слегка острым, с приятным восточным ароматом.
А еще эта специя помогает пищеварению! В консервации она сохраняет свои противовоспалительные свойства, поэтому после тяжелой зимней пищи желудку будет намного легче.
Вот тебе проверенный самый вкусный рецепт заготовки с куркумой, который всегда получается на ура — классические хрустящие целые огурчики в золотистом маринаде.
Ингредиенты (из расчета на 3 литровые банки)
- Огурцы (небольшие или средние) — около 1,8–2 кг
- Чеснок — 6–9 зубчиков
- Зонтики укропа, листья вишни или смородины — по вкусу
- Душистый и черный перец горошком — по 3–4 шт. на банку
Для маринада (на 1 литр воды)
- Соль (каменная, не йодированная) — 2 ст. л. без горки
- Сахар — 3–4 ст. л.
- Куркума — 1 ч. л. с горкой
- Уксус 9% — 100 мл
Способ приготовления огурцов с куркумой на зиму
- Замочи огурцы в холодной воде на 2–4 часа, тогда они будут хрустеть, а внутри не будет пустот.
- В стерильные банки разложи зелень, зубчики чеснока и перец горошком. Плотно уложи огурчики.
- Залей банки с огурцами обычным кипятком, накрой крышками и оставь на 15 минут. После этого слей воду в раковину.
- В сотейнике приготовь маринад: в 1 литре чистой воды раствори соль, сахар и куркуму. Доведи до кипения, маринад станет ярко-желтым, провари 1–2 минуты, влей уксус и сними с плиты.
- Сразу залей огурцы горячим маринадом с куркумой, закатай стерильными крышками, переверни баночки вверх дном и укутай одеялом до полного остывания. Приятного аппетита!
Джерело фото: Рinterest.
А если хочешь приготовить салат из огурцов с куркумой, читай наш другой рецепт: огурцы-пикули, как в McDonald’s.
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