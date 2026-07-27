Огурцы с куркумой на зиму: красивая закуска с пользой для здоровья

Если ты еще не пробовал(-а) этот оригинальный рецепт — обязательно приготовь хотя бы несколько баночек: это один из самых простых способов превратить обычную заготовку в гастрономический эксклюзив!

Огурцы с куркумой на зиму — даем лучшие пропорции и раскрываем секреты приготовления.

Маринованные огурцы с куркумой на зиму: как приготовить

Закрывать огурцы с куркумой — это кулинарный тренд, и появился он потому, что маринад с ней — это не только солнечно-красиво, но еще и полезно!

Да, куркума — отличный натуральный краситель, она окрашивает маринад в ярко-желтый цвет, а сами огурчики прекрасно смотрятся в банке и на праздничном столе. Маринад становится слегка острым, с приятным восточным ароматом.

А еще эта специя помогает пищеварению! В консервации она сохраняет свои противовоспалительные свойства, поэтому после тяжелой зимней пищи желудку будет намного легче.

Вот тебе проверенный самый вкусный рецепт заготовки с куркумой, который всегда получается на ура — классические хрустящие целые огурчики в золотистом маринаде.

Ингредиенты (из расчета на 3 литровые банки)

Огурцы (небольшие или средние) — около 1,8–2 кг

Чеснок — 6–9 зубчиков

Зонтики укропа, листья вишни или смородины — по вкусу

Душистый и черный перец горошком — по 3–4 шт. на банку

Для маринада (на 1 литр воды)

Соль (каменная, не йодированная) — 2 ст. л. без горки

Сахар — 3–4 ст. л.

Куркума — 1 ч. л. с горкой

Уксус 9% — 100 мл

Способ приготовления огурцов с куркумой на зиму

Замочи огурцы в холодной воде на 2–4 часа, тогда они будут хрустеть, а внутри не будет пустот. В стерильные банки разложи зелень, зубчики чеснока и перец горошком. Плотно уложи огурчики. Залей банки с огурцами обычным кипятком, накрой крышками и оставь на 15 минут. После этого слей воду в раковину. В сотейнике приготовь маринад: в 1 литре чистой воды раствори соль, сахар и куркуму. Доведи до кипения, маринад станет ярко-желтым, провари 1–2 минуты, влей уксус и сними с плиты. Сразу залей огурцы горячим маринадом с куркумой, закатай стерильными крышками, переверни баночки вверх дном и укутай одеялом до полного остывания. Приятного аппетита!

Джерело фото: Рinterest.

А если хочешь приготовить салат из огурцов с куркумой, читай наш другой рецепт: огурцы-пикули, как в McDonald’s.

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