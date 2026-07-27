Огірки з куркумою на зиму: яскрава закуска з користю для здоров’я

Якщо ти ще не пробувала(-в) цей оригінальний рецепт — обов’язково зроби хоча б кілька баночок: це один із найпростіших способів перетворити звичайну заготовку на гастрономічний ексклюзив!

Огірки з куркумою на зиму — даємо найкращі пропорції та розповідаємо секрети приготування.

Мариновані огірки з куркумою на зиму: як зробити

Закривати огірки з куркумою — це кулінарний тренд, а виник він тому, що маринад із нею — це не просто сонячно-гарно, а ще і корисно!

Так, куркума — це відмінний природний барвник, вона фарбує маринад у яскраво-жовтий колір, і самі огірочки чудово виглядають в банці та на святковому столі. Маринад стає трохи гострим, з приємним східним ароматом.

А ще ця спеція допомагає травленню! В консервації вона зберігає свої протизапальні властивості, тож після важкої зимової їжі шлунку буде значно легше.

Ось тобі перевірений найсмачніший рецепт заготовки з куркумою, яка завжди вдається на ура — класичні хрусткі цілі огірочки в золотому маринаді.

Інгредієнти (з розрахунку на 3 літрові банки)

Огірки (дрібні або середні) — близько 1,8–2 кг

Часник — 6–9 зубчиків

Парасольки кропу, листя вишні або смородини — за смаком

Перець запашний та чорний горошком — по 3–4 шт. на банку

Для маринаду (на 1 літр води)

Сіль (кам’яна, не йодована) — 2 ст. л. без гірки

Цукор — 3–4 ст. л.

Куркума — 1 ч. л. з гіркою

Оцет 9% — 100 мл

Спосіб приготування огірків з куркумою на зиму

Огірки замочи в холодній воді на 2-4 години, тоді вони будуть хрустіти й всередині не буде порожнеч. У стерильні банки розклади зелень, зубчики часнику та горошини перцю. Щільно вклади огірочки. Залий банки з огірками звичайним окропом, накрий кришками й залиш постояти 15 хвилин. Після цього злий воду в раковину. У сотейнику приготуй маринад: у 1 літрі чистої води розчини сіль, цукор та куркуму. Доведи до кипіння, маринад стане яскраво-жовтим, провари 1–2 хвилини, влий оцет і зніми з плити. Одразу залий огірки гарячим куркумовим маринадом, закатай стерильними кришками, переверни баночки дном догори та вкутай ковдрою до остигання. Смачного!

Джерело фото: Рinterest.

А якщо хочеш приготувати салат з огірків з куркумою, читай наш інший рецепт: огірки пікулі, як у МакДональдз.

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