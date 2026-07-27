Огірки з куркумою на зиму: яскрава закуска з користю для здоров’я

Якщо ти ще не пробувала(-в) цей оригінальний рецепт — обов’язково зроби хоча б кілька баночок: це один із найпростіших способів перетворити звичайну заготовку на гастрономічний ексклюзив!
Огірки з куркумою на зиму — даємо найкращі пропорції та розповідаємо секрети приготування.
Мариновані огірки з куркумою на зиму: як зробити
Закривати огірки з куркумою — це кулінарний тренд, а виник він тому, що маринад із нею — це не просто сонячно-гарно, а ще і корисно!
Так, куркума — це відмінний природний барвник, вона фарбує маринад у яскраво-жовтий колір, і самі огірочки чудово виглядають в банці та на святковому столі. Маринад стає трохи гострим, з приємним східним ароматом.
А ще ця спеція допомагає травленню! В консервації вона зберігає свої протизапальні властивості, тож після важкої зимової їжі шлунку буде значно легше.
Ось тобі перевірений найсмачніший рецепт заготовки з куркумою, яка завжди вдається на ура — класичні хрусткі цілі огірочки в золотому маринаді.
Інгредієнти (з розрахунку на 3 літрові банки)
- Огірки (дрібні або середні) — близько 1,8–2 кг
- Часник — 6–9 зубчиків
- Парасольки кропу, листя вишні або смородини — за смаком
- Перець запашний та чорний горошком — по 3–4 шт. на банку
Для маринаду (на 1 літр води)
- Сіль (кам’яна, не йодована) — 2 ст. л. без гірки
- Цукор — 3–4 ст. л.
- Куркума — 1 ч. л. з гіркою
- Оцет 9% — 100 мл
Спосіб приготування огірків з куркумою на зиму
-
Огірки замочи в холодній воді на 2-4 години, тоді вони будуть хрустіти й всередині не буде порожнеч.
-
У стерильні банки розклади зелень, зубчики часнику та горошини перцю. Щільно вклади огірочки.
-
Залий банки з огірками звичайним окропом, накрий кришками й залиш постояти 15 хвилин. Після цього злий воду в раковину.
-
У сотейнику приготуй маринад: у 1 літрі чистої води розчини сіль, цукор та куркуму. Доведи до кипіння, маринад стане яскраво-жовтим, провари 1–2 хвилини, влий оцет і зніми з плити.
-
Одразу залий огірки гарячим куркумовим маринадом, закатай стерильними кришками, переверни баночки дном догори та вкутай ковдрою до остигання. Смачного!
Джерело фото: Рinterest.
А якщо хочеш приготувати салат з огірків з куркумою, читай наш інший рецепт: огірки пікулі, як у МакДональдз.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!