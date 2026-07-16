Огірки по-фінськи на зиму: хрусткі, кисло-солодкі та неймовірно ароматні

Ділимося рецептом абсолютного хіта цього літа — хрустких, пікантних та неймовірно ароматних огірків по-фінськи.

Ця закуска підкорює з першого шматочка, а готується простіше простого!

Огірки по-фінськи на зиму: рецепт Євгенія Клопотенка

Інгредієнти

Огірки — 1 кг

— 1 кг Вода — 850 мл

— 850 мл Цукор — 100 г

— 100 г Сіль — 25 г

— 25 г Оцет (9%) — 100 мл

— 100 мл Насіння гірчиці — 1 ч. л.

— 1 ч. л. Коріандр — ½ ч. л.

— ½ ч. л. Лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування

Огірочки миємо та замочуємо у холодній фільтрованій воді на 2 години. Після цього зрізаємо хвостики й ріжемо плоди на крупні бочечки (маленькі — просто навпіл). У каструлі змішуємо воду, сіль, цукор, гірчицю, коріандр і лавровий лист. Доводимо до кипіння, а потім вливаємо оцет. Кидаємо огірки в маринад і варимо всього 5 хвилин. Як тільки вони почнуть змінювати колір на оливковий — час знімати з вогню. Швидко розкладаємо гарячі огірочки у стерилізовані банки, заливаємо розсолом і закручуємо стерильними кришками.

Огірки по-фінськи: лайфхаки для хрусткості

Секрет хрускоту: замочування в крижаній воді — це обов’язковий крок! Огірки насичуються вологою і залишаться пружними навіть після варіння. За можливості додай у воду кілька кубиків льоду.

Бери невеликі, тверді огірочки з пухирцями. Салатні гладкі сорти для цього рецепту не годяться — вони стануть м’якими.

Не перевари! Слідкуй за кольором: щойно зелена шкірка потьмяніє — одразу вимикай вогонь, інакше втратиш фірмовий фінський хрускіт.

Якщо любиш пряні нотки, сміливо додавай в маринад гілочку свіжого кропу або кілька шматочків очищеного кореня хрону.

Огірки по-фінськи на зиму: чому у рецепта така назва

Для скандинавської, і зокрема фінської кухні, притаманне поєднання солодких, кислих та пряних ноток у маринадах.

Якщо в нашій консервації домінує сіль, часник та кріп, то у фінському варіанті пропорція цукру та оцту значно вища.

Велика кількість цукру та обов’язкове використання насіння гірчиці — це класичний фінський рецепт.

Цікаво, що у Фінляндії дуже популярні швидкі мариновані огірки. Їх ріжуть досить грубо — великими кружальцями чи бочечками і майже не кип’ятять в маринаді.

Або просто заливають киплячим кисло-солодким розсолом і закривають. Це дозволяє їм змінити колір, пахнути прянощами, і при цьому зберегти свій знаменитий хрускіт.

Джерело рецепту: Кlopotenko.com.

Джерело фото: Рinterest.

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