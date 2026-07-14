Огірки з кабачками на зиму: два перевірені рецепти ароматної консервації

Навіщо закривати окремо огірки та кабачки, якщо можна в одній банці? Це ж подвійне задоволення і чиста економія місця на полицях.

Огірочки вийдуть хрусткими, а кабачки вберуть у себе весь пряний маринад і стануть неймовірно пікантними.

Взимку відкриваєш усього одну баночку — і на столі одразу дві смачні закуски. Даємо рецепти, спробуй!

Хрусткі огірки з кабачками на зиму в класичному пряному маринаді

Хрусткі огірочки та ніжні кабачки в одній банці — це справжня зимова знахідка! Пряний маринад насичує овочі ароматами трав, вони залишаються пружними та смакують неймовірно.

Це просто ідеальна закуска до будь-якої основної страви.

Інгредієнти (на дві літрові банки)

Огірки (невеликі) — 1 кг

Кабачки (молоді, з тонкою шкіркою) — 1 кг

Парасольки кропу — 2 шт.

Листя хрону — 1 шт.

Листя вишні та смородини — по 4 шт.

Часник — 6 зубчиків

Гострий перець — кілька кілець (за бажанням)

Для маринаду:

Вода — 1,2 л

Сіль (кам’яна, велика) — 2 ст. л. (без гірки)

Цукор — 4 ст. л.

Оцет 9% — 80 мл

Чорний перець горошком — 10 шт.

Запашний перець — 4 шт.

Лавровий лист — 2 шт.

Гвоздика — 2 бутони

Спосіб приготування огірків з кабачками на зиму

Огірки замочи в холодній воді на 2–3 години, щоб вони стали максимально хрусткими. Кабачки помий та наріж кружальцями або брусочками товщиною близько 1,5–2 см. В огірків зріж хвостики. На дно ретельно вимитих і стерилізованих банок виклади зелень (шматочки хрону, листя вишні, смородини, кріп), очищені зубчики часнику та перці горошком. Спершу щільно вертикально виклади огірки, а простір, що залишився зверху та з боків, заповни кабачковими брусочками. Залий банки крутим окропом до самого верху, прикрий чистими кришками й залиш на 15 хвилин. Після цього злий воду в каструлю. До злитої води додай сіль, цукор, лавровий лист і гвоздику. Доведи до кипіння, провари 2 хвилини, щоб спеції розкрили аромат. Вимкни вогонь і влий оцет. Гарячим маринадом залий овочі в банках. Одразу герметично закрути кришками, переверни догори дном і ретельно укутай теплою ковдрою до повного охолодження.

Кабачки за цим рецептом виходять пікантними, а огірочки приємно хрумтять. Смачної тобі зими!

Огірки з кабачками великими шматочками в олійно-гірчичній заливці

А от іще один рецепт соковитих, хрустких маринованих огірків з кабачками на зиму в пікантній заливці. сподіваємось, цей рецепт зимового салату-асорті стане твоїм улюбленим.

Огірки та кабачки тут нарізаються однаковими великими шматочками, чудово просочуються маринадом і неймовірно апетитно хрумтять.

Особливість цього рецепту — у ньому багато свіжої зелені петрушки, часнику та гірчиці, що робить маринад насиченим і злегка гострим.

Інгредієнти (на 3 банки місткістю 1 літр)

Огірки (середні або великі, але щільні) — 1,5 кг

Кабачки (молоді цукіні або звичайні) — 1,5 кг

Часник — 1 велика головка

Свіжа петрушка — великий пучок

Гірчиця в зернах — 3 ч. л. (по одній на банку)

Для маринаду

Вода — 1,5 л

Сіль кам’яна — 2,5 ст. л. (без гірки)

Цукор — 5 ст. л.

Оцет 9% — 100 мл

Олія рослинна (рафінована) — 100 мл

Чорний перець мелений — 1 ч. л.

Лавровий лист — 3 шт.

Спосіб приготування маринованих огірків з кабачками великими шматочками

Огірки замочи в холодній воді на 2 години. Потім зріж кінчики й розріж кожен огірок уздовж на 4 частини (якщо довгі — то ще й поперек), щоб вийшли великі довгі брусочки. Кабачки наріж аналогічно — товстими брусочками приблизно такого ж розміру, як і огірки. Петрушку дрібно порубай. Часник очисти й наріж тонкими пластинками. У великому тазу змішай нарізані огірки, кабачки, петрушку та часник. Залиш суміш постояти 20–30 хвилин, щоб овочі пустили перший сік і обмінялися ароматами. На дно кожної стерилізованої літрової банки всип по 1 чайній ложці зерен гірчиці. Потім щільно вертикально уклади суміш огірків та кабачків разом із зеленню та часником. У каструлю налий воду, додай сіль, цукор, чорний мелений перець, олію та лавровий лист. Доведи до кипіння та провари 3 хвилини. Зніми з вогню і влий оцет. Гарячим маринадом залий овочі в банках до самого верху. Прикрий чистими кришками. На дно великої каструлі поклади рушник, установи банки, налий теплої води (до плічок банок) і стерилізуй після закипання води 15 хвилин на помірному вогні. Обережно дістань банки, герметично закатай їх, переверни догори дном і тепло укутай ковдрою до повного охолодження.

Ця закуска виглядає дуже стильно в банці, а великі шматочки огірків і кабачків в олійно-гірчичному маринаді розлетяться за твоїм столом миттєво!

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Джерело фото: Рinterest.

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