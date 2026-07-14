Огірки з кабачками на зиму: два перевірені рецепти ароматної консервації

Навіщо закривати окремо огірки та кабачки, якщо можна в одній банці? Це ж подвійне задоволення і чиста економія місця на полицях.
Огірочки вийдуть хрусткими, а кабачки вберуть у себе весь пряний маринад і стануть неймовірно пікантними.
Взимку відкриваєш усього одну баночку — і на столі одразу дві смачні закуски. Даємо рецепти, спробуй!
Хрусткі огірки з кабачками на зиму в класичному пряному маринаді
Хрусткі огірочки та ніжні кабачки в одній банці — це справжня зимова знахідка! Пряний маринад насичує овочі ароматами трав, вони залишаються пружними та смакують неймовірно.
Це просто ідеальна закуска до будь-якої основної страви.
Інгредієнти (на дві літрові банки)
- Огірки (невеликі) — 1 кг
- Кабачки (молоді, з тонкою шкіркою) — 1 кг
- Парасольки кропу — 2 шт.
- Листя хрону — 1 шт.
- Листя вишні та смородини — по 4 шт.
- Часник — 6 зубчиків
- Гострий перець — кілька кілець (за бажанням)
Для маринаду:
- Вода — 1,2 л
- Сіль (кам’яна, велика) — 2 ст. л. (без гірки)
- Цукор — 4 ст. л.
- Оцет 9% — 80 мл
- Чорний перець горошком — 10 шт.
- Запашний перець — 4 шт.
- Лавровий лист — 2 шт.
- Гвоздика — 2 бутони
Спосіб приготування огірків з кабачками на зиму
- Огірки замочи в холодній воді на 2–3 години, щоб вони стали максимально хрусткими. Кабачки помий та наріж кружальцями або брусочками товщиною близько 1,5–2 см. В огірків зріж хвостики.
- На дно ретельно вимитих і стерилізованих банок виклади зелень (шматочки хрону, листя вишні, смородини, кріп), очищені зубчики часнику та перці горошком.
- Спершу щільно вертикально виклади огірки, а простір, що залишився зверху та з боків, заповни кабачковими брусочками.
- Залий банки крутим окропом до самого верху, прикрий чистими кришками й залиш на 15 хвилин. Після цього злий воду в каструлю.
- До злитої води додай сіль, цукор, лавровий лист і гвоздику. Доведи до кипіння, провари 2 хвилини, щоб спеції розкрили аромат. Вимкни вогонь і влий оцет.
- Гарячим маринадом залий овочі в банках. Одразу герметично закрути кришками, переверни догори дном і ретельно укутай теплою ковдрою до повного охолодження.
Кабачки за цим рецептом виходять пікантними, а огірочки приємно хрумтять. Смачної тобі зими!
Огірки з кабачками великими шматочками в олійно-гірчичній заливці
А от іще один рецепт соковитих, хрустких маринованих огірків з кабачками на зиму в пікантній заливці. сподіваємось, цей рецепт зимового салату-асорті стане твоїм улюбленим.
Огірки та кабачки тут нарізаються однаковими великими шматочками, чудово просочуються маринадом і неймовірно апетитно хрумтять.
Особливість цього рецепту — у ньому багато свіжої зелені петрушки, часнику та гірчиці, що робить маринад насиченим і злегка гострим.
Інгредієнти (на 3 банки місткістю 1 літр)
- Огірки (середні або великі, але щільні) — 1,5 кг
- Кабачки (молоді цукіні або звичайні) — 1,5 кг
- Часник — 1 велика головка
- Свіжа петрушка — великий пучок
- Гірчиця в зернах — 3 ч. л. (по одній на банку)
Для маринаду
- Вода — 1,5 л
- Сіль кам’яна — 2,5 ст. л. (без гірки)
- Цукор — 5 ст. л.
- Оцет 9% — 100 мл
- Олія рослинна (рафінована) — 100 мл
- Чорний перець мелений — 1 ч. л.
- Лавровий лист — 3 шт.
Спосіб приготування маринованих огірків з кабачками великими шматочками
- Огірки замочи в холодній воді на 2 години. Потім зріж кінчики й розріж кожен огірок уздовж на 4 частини (якщо довгі — то ще й поперек), щоб вийшли великі довгі брусочки. Кабачки наріж аналогічно — товстими брусочками приблизно такого ж розміру, як і огірки.
- Петрушку дрібно порубай. Часник очисти й наріж тонкими пластинками. У великому тазу змішай нарізані огірки, кабачки, петрушку та часник. Залиш суміш постояти 20–30 хвилин, щоб овочі пустили перший сік і обмінялися ароматами.
- На дно кожної стерилізованої літрової банки всип по 1 чайній ложці зерен гірчиці. Потім щільно вертикально уклади суміш огірків та кабачків разом із зеленню та часником.
- У каструлю налий воду, додай сіль, цукор, чорний мелений перець, олію та лавровий лист. Доведи до кипіння та провари 3 хвилини. Зніми з вогню і влий оцет.
- Гарячим маринадом залий овочі в банках до самого верху. Прикрий чистими кришками. На дно великої каструлі поклади рушник, установи банки, налий теплої води (до плічок банок) і стерилізуй після закипання води 15 хвилин на помірному вогні.
- Обережно дістань банки, герметично закатай їх, переверни догори дном і тепло укутай ковдрою до повного охолодження.
Ця закуска виглядає дуже стильно в банці, а великі шматочки огірків і кабачків в олійно-гірчичному маринаді розлетяться за твоїм столом миттєво!
Читай також: огірки з шампіньйонами на зиму — подвійна смакота в одній банці.
Джерело фото: Рinterest.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!