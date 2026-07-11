Огірки по-корейськи на зиму: рецепт хрусткої закуски з пікантною гостринкою

Збираєш перший врожай огірків та не знаєш, як смачно їх приготувати? Тоді огірки по-корейськи на зиму — те, що тобі потрібно! Це справжня пікантна насолода з гострими нотками у твоїй банці. А готувати їх напрочуд легко.
Огірки по-корейськи на зиму: класичний рецепт
Інгредієнти:
- огірки — 2 кг;
- морква — 600 г;
- солодкий перець — 3 штуки;
- цибуля — 2 штуки;
- цукор — 6 столові ложки;
- сіль — 2 столові ложки;
- часник — 4 зубчики;
- оцет 9% — 100 мл;
- олія — 100 мл;
- чорний мелений перець — 1/2 чайної ложки;
- червоний перець — 1/2 чайної ложки;
- мелений коріандр — 1/2 чайної ложки;
- паприка — 1 чайна ложка.
Щоб приготувати хрусткі огірочки по-корейськи на зиму, потрібно промити та очистити овочі. Огірки нарізаємо кружальцями, а моркву натираємо на терку для моркви по-корейськи. Цибулю треба нарізати півкільцями, а солодкий перець соломкою.
Всі овочі необхідно перемішати у мисці, до них додати цукор, сіль, оцет, видавлений часник та спеції. Перемішуємо та залишаємо на столі на 2 години.
Тепер треба простерилізувати банки та кришки. Після проведення процедури розкладаємо салат по банках та накриваємо кришечками.
Закриті банки ставимо у каструлю з теплою водою, щоб вода не доходила до краю баночки 2 см. Доводимо воду до кипіння і стерилізуємо 20 хвилин.
Потім необхідно закрутити кришки, перевернути вверх дном, накрити рушником і залишити до повного охолодження. Зберігати у погребі або в коморі.
Якщо не любиш моркву, можеш зробити цей рецепт без неї. Тоді ти отримаєш смачні огірки по-корейськи на зиму без моркви. Також їх можна приготувати й без стерилізації банок. Треба просто розлити салат і накрити кришкою.
Але краще не ризикувати й витратити додатковий час на стерилізацію. Так ти вбережеш себе від псування продукту, а крім цього, суттєво зменшиш потенційну загрозу ботулізму.
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