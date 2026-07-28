Салат Десятка на зиму: бабусин рецепт, який не виходить із моди

Салат Десятка — це справжня класика домашніх заготовок, наші бабусі й мами любили його саме за те, що не потрібно було щоразу шукати записник з рецептами — ти просто рахуєш: 10 баклажанів, 10 перців, 10 томатів, 10 цибулин, 10 зубчиків часнику.
Але чому ж тепер в інтернеті так багато його рецептів? Відповідь проста: є тонкощі приготування, і у різних господинь вони — свої. Тож шукаємо “золотий стандарт”, щоб вийшло найсмачніше!
Салат Десятка на зиму: секрети приготування
Дійсно, в інтернеті та кулінарних книгах можна знайти купу різних рецептів Десятки. І от чим вони відрізняються:
- Маринад: смаки у всіх різні, хтось любить солодкуватий салат і додає більше цукру, хтось любить з вираженою кислинкою і збільшує кількість оцту.
- Кількість олії: у давніших рецептах брали чимало олії (до 300–400 мл). Тепер часто зменшують кількість олії до 150–200 мл, щоб зробити салат менш калорійним.
- Спосіб нарізки: в одному рецепті пропонують різати овочі великими кружечками (щоб баклажан відчувався шматочками), в іншому — кубиками або навіть соломкою (для ніжної текстури).
- Додаткові спеції: хтось додає гострий стручковий перець, духмяний перець, лавровий лист або зелень петрушки.
А ще є різні технології приготування салату Десятка.
- Спосіб 1 (лінивий): всі овочі складають у каструлю одночасно, заливають маринадом і тушкують.
- Спосіб 2: овочі викладають шарами і поступово проварюють.
- Спосіб 3: баклажани або цибулю спочатку обсмажують, що салату пікантного смаку.
Ми обрали для тебе найкращий варіант рецепту, але можеш врахувати усе вищесказане і проявити кулінарну творчість.
Салат Десятка на зиму: покроковий рецепт
Інгредієнти
- Баклажани — 10 шт. (середнього розміру)
- Болгарський перець — 10 шт. (краще червоний або м’ясистий різнокольоровий)
- Помідори — 10 шт. (соковиті та стиглі)
- Цибуля ріпчаста — 10 шт. (середня)
- Часник — 10 зубчиків
- Рослинна олія — 300 мл
- Оцет 9% — 150 мл
- Цукор — 100 г
- Сіль — 2 ст. л. (без гірки)
Покроковий спосіб приготування салату Десятка на зиму
Усі овочі ретельно вимий:
- Баклажани: відріж хвостики, наріж грубими кружечками або великими шматочками (якщо шкірка товста — можеш частково зняти її). Якщо баклажани гірчать, пересип їх сіллю на 15 хвилин, а потім промий холодною водою.
- Болгарський перець: очисть від насіння та наріж широкими смужками або четвертинками.
- Помідори: наріж великими дольками (на 4–6 частин).
- Цибуля: наріж півкільцями або грубими пір’їнками.
- Часник: очисть і наріж тонкими пластинками (або пропусти через прес у самому кінці).
Приготуй маринад і тушкуй:
- У велику широку каструлю (а краще казанок) вилий рослинну олію, оцет, додай цукор та сіль. Перемішай і постав на вогонь.
- Коли заправка закипить, виклади в каструлю всі підготовлені овочі: помідори, баклажани, перець, цибулю та часник.
- Обережно перемішай овочі, щоб вони вкрилися маринадом.
- Доведи салат до кипіння на середньому вогні. Помідори швидко пустять сік, і рідини стане багато.
- Після закипання зменш вогонь до слабкого, накрий кришкою і тушкуй салат приблизно 30 хвилин, періодично дуже дбайливо перемішуючи дерев’яною лопаткою, щоб не перетворити овочі на кашу. Овочі мають стати м’якими, але зберігати форму.
Законсервуй правильно:
- Заздалегідь простерилізуй банки та кришки.
- Розклади гарячий салат Десятка по стерилізованих банках разом із соком-маринадом до самого верху.
- Одразу закатай кришками. Переверни банки догори дном, укутай теплою ковдрою і залиш до повного остигання (приблизно на добу).
Тепер твоя Десятка чудово стоятиме усю зиму навіть у звичайній квартирі. А взимку відкрита баночка порадує тебе неймовірним смаком і ароматом! Смачного!
А ще читай в нашому іншому матеріалі про мариновані баклажани на зиму: пікантні, ароматні і дуже смачні.
Джерело фото: Рinterest.
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