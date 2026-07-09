Кабачки з сардиною на зиму: смачний салат, який зникає зі столу першим

Якщо ти вважаєш, що кабачками на зиму вже нікого не здивувати, цей рецепт салату кардинально змінить твою думку!

Літні овочі та ароматна рибка створюють чудовий кулінарний тандем! Овочі просочяться пікантним томатно-рибним соусом, і у тебе готова ситна, густа закуска, яка взимку стане просто виручалочкою хоч на вечерю, хоч на обід.

Відкрив баночку — і готовий гарнір до гарячої картопельки, пюре чи спагеті. Справжня смакота, яка розлетиться на ура!

Кабачки з сардиною на зиму: рецепт

Інгредієнти:

Кабачки (нарізані кубиками) — 2,5 кг

Морква — 1 кг

Цибуля — 1 кг

Сардина в олії — 2 банки

Томатна паста — 350 мл

Рослинна олія — 300 мл

Цукор — 1 склянка

Сіль — 3 ст. л.

Червоний мелений перець — 1 ч. л. (для легкої гостроти)

Оцет — 100 мл

Спосіб приготування кабачків з сардиною на зиму

Натри моркву на крупній тертці, а цибулю та очищені кабачки покриши акуратними кубиками. Сардини дістань з банок і злий зайву олію. У великій глибокій каструлі розігрій всю порцію олії. Спочатку відправ туди моркву і готуй до напівм’якості. Потім досип цибулю, нехай вони обсмажаться на вогні хвилин 10. Додай до овочів томатну пасту. Щойно маса почне булькати, викладай шматочки сардини, всипай сіль, цукор та перець. Зменш вогонь і тушкуй всю цю смакоту 30 хвилин, періодично помішуючи. Влий оцет і залиш салат мліти на плиті ще на 20 хвилин. Овочі мають стати м’якими, а соус — однорідним. Гарячу закуску розклади у заздалегідь стерилізовані баночки, міцно закатай ключем, переверни догори дном і тепло вкутай ковдрою до повного охолодження.

Взимку точно скажеш собі: дякую!

І лови іще один рецепт з томатом: кабачки з соусом сацебелі на зиму: ароматна закрутка, яку захочеться повторити.

Джерело головного фото: Рinterest.

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