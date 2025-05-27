Як зробити хрусткі малосольні огірки нашвидкуруч: секрети миттєвого засолювання

Свіжі та малосольні огірки — ніби дві різні страви. І влітку хочеться смакувати одразу ж обома. Тож лишень на грядці чи у продажу з’явилися молоденькі овочі — час закладати їх в банку. Як миттєво зробити малосольні огірки в домашніх умовах — читай рецепти у матеріалі.

Малосольні огірки в банці

Інгредієнти

огірки свіжі — 1 кг;

сіль — 2 столові ложки;

цукор — 1 чайна ложка;

кріп — 4-6 парасольок;

лист хрону — 1-2 штуки;

корінь хріну — шматочок 5 см;

листя смородини або вишні — за бажанням;

чорний перець горошком — 8 штук;

часник — 3 зубчики;

перець гострий червоний — на смак;

вода — 1 літр.

Спосіб приготування

Овочі вимий щіткою, обріж з двох боків.

Не полінуйся, попередньо замочи у воді огірки на 2-4 години: від цього напряму залежить, чи будуть вони хрумтіти.

У кип’яченій воді розчини цукор та сіль, охолоди розчин. Виклади у чисту суху банку овочі, пересип прянощами, зверху накрий листочком хріну та залий розсолом. Придави невеликим вантажем. Залиш при кімнатній температурі.

Якщо огірки тоненькі — їстимеш малосольні вже за 8-10 годин.

Хрусткі малосольні огірки нашвидкуруч

А от якщо гості майже на порозі, або овочі солиш зранку, а плануєш частувати ними родину на вечерю — можна зробити страву нашвидкуруч. Як саме прискорити процес — розкажемо далі й дамо рецепт.

Інгредієнти

огірки — 1,5 кг

лимони — 2 штуки;

сіль — 3 столові ложки;

цукор — 1 чайна ложка;

прянощі на смак: перець чорний та духмяний, м’ята, естрагон, кріп.

Як зробити овочі хрумкими, ще й швидко? Скористайся двома хитрощами. Перша: зріж кінчики з двох боків та розріж їх уздовж на 2-4 частини. Таким чином ти в рази прискориш приготування. Друга: занур овочі не у розсіл, а у пряно-кисло-солону суміш. Вона сквасить їх майже миттєво. А прянощі зроблять їх хрусткими.

Спосіб приготування

Ретельно вимиті овочі розріж на 2-4 частини, прибравши з обох боків хвостики. Сіль, цукор, лимонну цедру, лимонний сік та подрібнені улюблені прянощі перетри в однорідну масу. Поклади в неї огірки та ретельно перемішай. Постав їх в холодильник на пів години — годину. Виймай — і смакуй. Вони готові!

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Малосольні огірки на мінеральній воді

огірки — 1 кг;

газована вода — 1 л;

сіль — 2 столові ложки;

прянощі — на свій смак.

Спробуй зробити соління на мінеральній воді. Як не дивно, від якості води напряму залежить смак та хрумкість овочів.

Спосіб приготування

Огірки вимий та зріж хвостики. Поклади в банку шарами прянощі та овочі. Засип сіллю і трохи розтруси її всередині банки. Залий місткість мінеральною водою. Залиш на чотири години при кімнатній температурі. Страва майже готова, можеш їсти. Якщо хочеш більш насиченого смаку — постав банку в холодильник до наступного дня.

Раніше ми розповідали, як законсервувати огірки з кетчупом.

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