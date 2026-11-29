Маринована капуста з буряком Пелюстка — це одна з найпопулярніших сезонних закусок, яка не потребує надмірних зусиль, має гарний яскравий колір і насичений смак. Читай рецепт маринованої капусти Пелюстка з буряком та поради, як зробити її хрусткою.

Маринована капуста з буряком Пелюстка

Свою назву цей рецепт отримав завдяки незвичному вигляду: великі шматочки капусти після маринування нагадують пелюстки квітів і набувають яскравого рожево-малинового кольору.

Рецепт капусти з буряком Пелюстка на 3-літрову банку

За класичною рецептурою для цієї страви потрібно обрати велику капустину та приготувати маринад. Найкраще підійде щільна білокачанна капуста середнього або пізнього сорту.

Пропонуємо рецепт, розрахований на одну 3-літрову банку.

Інгрідієнти:

1 качан капусти (1,5-2 кг);

1 запечений буряк (250-300 г);

5 зубчиків часнику;

1 морквина;

3 ст. л. соняшникової олії.

Для маринаду:

1 л води;

2 ст. л. солі;

4 ст. л. цукру;

100 мл 9% столового оцту;

5-6 горошин чорного перцю;

2-3 лаврові листки.

Спосіб приготування:

Підготуй овочі. Зніми з капусти верхнє листя, розріж качан на чотири частини, виріж стержень, а м’якоть наріж великими шматочками або “пелюстками”. Моркву почисть і наріж тонкими слайсами або брусочками. Часник розріж на пластинки.

Зніми з капусти верхнє листя, розріж качан на чотири частини, виріж стержень, а м’якоть наріж великими шматочками або “пелюстками”. Моркву почисть і наріж тонкими слайсами або брусочками. Часник розріж на пластинки. Запечи буряк. Для вираженішого смаку буряк потрібно запекти у фользі при 180°C близько 1,5-2 годин (залежно від розміру). Потім охолоди, очисти та наріж соломкою.

Для вираженішого смаку буряк потрібно запекти у фользі при 180°C близько 1,5-2 годин (залежно від розміру). Потім охолоди, очисти та наріж соломкою. Виклади шарами у банку. На дно чистої 3-літрової банки поклади трохи буряка, часнику та спецій. Далі щільно трамбуй шарами капусту, чергуючи її з буряком, морквою та часником, доки банка не заповниться до самого верху.

На дно чистої 3-літрової банки поклади трохи буряка, часнику та спецій. Далі щільно трамбуй шарами капусту, чергуючи її з буряком, морквою та часником, доки банка не заповниться до самого верху. Звари маринад. У каструлі змішай 1 л води, сіль, цукор, лавровий лист і перець. Доведи до кипіння, доки сіль і цукор не розчиняться, потім додай оцет. Дай маринаду охолонути кілька хвилин.

У каструлі змішай 1 л води, сіль, цукор, лавровий лист і перець. Доведи до кипіння, доки сіль і цукор не розчиняться, потім додай оцет. Дай маринаду охолонути кілька хвилин. Залий і залиш маринуватися. Злегка охолодженим маринадом залий овочі в банці так, щоб рідина повністю їх покрила. Зверху влий олію. Накрий капроновою кришкою і залиш за кімнатної температури на 3-5 днів.

Зберігати готову мариновану капусту слід у холодильнику або льосі. За правильної температури та умови, що кришка щільно закрита, така заготовка може стояти до 1,5-2 місяців.

Як зробити мариновану капусту з буряком Пелюстка хрусткою: корисні поради

Щоб капуста не розм’якшилася і лишилася хрусткою під час зберігання, дотримуйся таких правил:

обирай щільний качан пізніх або середньопізніх сортів з тугими листками, адже молода капуста швидко стане м’якою в маринаді;

не ріж капусту дрібними шматками, щоб вона не втратила текстуру;

не заливай маринадом відразу після варіння, оскільки занадто висока температура “зварить” ніжні капустяні листки, позбавляючи їх хрусту;

не використовуй йодовану сіль.

Раніше ми розповідали, коли найкраще квасити капусту в грудні 2026 року.

Джерела: сайт Євгена Клопотенко та Lviv.media.

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