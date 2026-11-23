Із настанням холодів стартує сезон квашеної капусти, яка є повноцінним джерелом вітамінів С, групи В та К, а також антиоксидантів і пробіотиків. На ринках та в коморах вже достатньо пізньої білокачанної капусти, яка є основою для цієї простої заготовки. Залишилось узгодити її приготування із місячним календарем, щоб страва вийшла смачною та хрусткою.

У нашому матеріалі розповідаємо, коли можна квасити капусту в грудні 2026 за місячним календарем.

Коли квасити капусту в грудні 2026

В грудні 2026 року вся середина місяця є вдалою для ферментації овочів.

Сприятливі дні за місячним календарем

Місячний календар підказує такі сприятливі дні для квашення капусти:

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 та 22 грудня ідеально підходять для приготування цього продукту, оскільки це період Зростального Місяця.

Коли Місяць перебуває у фазі росту, в ці дні соки і загалом енергія рухаються вгору — до пагонів та листя. Це може сприяти швидшому пусканню соку та активнішому процесу бродіння, що дозволить зрештою отримати хрустку структуру — те, що й треба для кислої капусти.

Несприятливі дні за місячним календарем

Абсолютно несприятливих днів зовсім мало, але краще знати наперед, щоб не запланувати процес у цей невдалий час.

Невдалими днями для заквашування в грудні 2026-го стануть 9 і 24 грудня.

9-е число — це фаза Молодика, яка характеризується максимальним спадом енергії, тому цього дня краще взагалі не починати якихось справ. Заготовка, зроблена 9 грудня, може бути надмірно кислою або недостатньо хрусткою.

24 грудня на небі спостерігатиметься Повня, тому енергія йде вниз і в рослинах соки тиснутимуть на надземні частини. Для квашеної капусти цей період може характеризуватися надмірним вбиранням вологи, через що продукт зрештою стане м’яким та незбалансованим за смаком.

Тепер ти знаєш, в які дні найкраще квасити капусту в грудні 2026, щоб отримати заготовку високої якості. Однак не варто розраховувати виключно на місячні фази, оскільки для смачної страви першочергово варто підібрати правильні інгредієнти — пізній сорт овоча та не йодовану кам’яну сіль. А приготування за місячним календарем допоможе зробити заготовку ще смачнішою.

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