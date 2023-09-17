Смачна і корисна капуста — одна з останніх культур, які збирають городники восени. Вона здатна витримати навіть заморозки. Щоб отримати вдалий урожай, читай у нашому матеріалі, коли збирати капусту з грядки, а ще — як правильно та де її потрібно зберігати, щоб вона не зіпсувалася до зими.
Капуста необхідна в раціоні, бо містить вітаміни В, С, Е, Р, К та U. Більшість корисних речовин вона не втрачає навіть під час квашення. Крім цього, вона ще й дуже смачна. Якщо ти вирощуєш капусту у себе на городі, ми детально розповімо, коли потрібно збирати капусту.
Зрозуміти, що капуста вже дозріла, можна за такими ознаками:
Збирати капусту потрібно у теплу та суху погоду. Це може бути кінець вересня — початок жовтня. Припини полив грядок капусти за 14-20 днів до збору врожаю.
Після висушування урожаю капусти не менш важливо правильно зберегти його, щоб капуста не зіпсувалася до початку зими. Найкращим способом забезпечити довге зберігання є не зрізати стовбур, на якому вона росла.
За стовбур можна підвішувати капусту на зберігання у підвалі чи льоху.
Якщо такої можливості немає, зріж його, але залиш хоча б 5-7 см кореня. Залиш і верхні листки, якщо вони без пошкоджень. Капусту можна загорнути у цупкий папір.
Розклади капусту в ящики чи мішки та розстав їх у сухому та прохолодному приміщенні з температурою 0-1°С. Раз на два тижні перевіряй капусту, чи не з’явилися на ній плями.
У льоху за сприятливих умов капуста може зберігатися до 2-2,5 місяців.
Раніше ми розповідали, коли садити часник на зиму.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.