Смачна і корисна капуста — одна з останніх культур, які збирають городники восени. Вона здатна витримати навіть заморозки. Щоб отримати вдалий урожай, читай у нашому матеріалі, коли збирати капусту з грядки, а ще — як правильно та де її потрібно зберігати, щоб вона не зіпсувалася до зими.

Коли збирати капусту з грядки та як її зберігати: важливі правила

Капуста необхідна в раціоні, бо містить вітаміни В, С, Е, Р, К та U. Більшість корисних речовин вона не втрачає навіть під час квашення. Крім цього, вона ще й дуже смачна. Якщо ти вирощуєш капусту у себе на городі, ми детально розповімо, коли потрібно збирати капусту.

Зрозуміти, що капуста вже дозріла, можна за такими ознаками:

вилок капусти зблід зверху;

зовнішнє листя жовтіє та скручується;

качан хрусткий та пружний;

від дати посадки минуло 60 днів — для ранньостиглих сортів, 105 днів — для середньостиглих, 125 днів — для пізніх сортів капусти.

Збирати капусту потрібно у теплу та суху погоду. Це може бути кінець вересня — початок жовтня. Припини полив грядок капусти за 14-20 днів до збору врожаю.

Як правильно викопати капусту з грядки — інструкція покроково

Викопай капустини, струси землю з коріння. Не зрізай капусту. Пошкоджену капусту відсортуй, її не можна довго зберігати, а тому краще приготувати. Читай, як квасити капусту на зиму. Залиш на стовбурі кілька зовнішніх листків. Капусту розклади на вулиці під навісом або у приміщенні, де циркулює повітря, просушуватися. Після цього її можна сортувати для тривалого зберігання.

Як зберігати урожай капусти, щоб він не зіпсувався

Після висушування урожаю капусти не менш важливо правильно зберегти його, щоб капуста не зіпсувалася до початку зими. Найкращим способом забезпечити довге зберігання є не зрізати стовбур, на якому вона росла.

За стовбур можна підвішувати капусту на зберігання у підвалі чи льоху.

Якщо такої можливості немає, зріж його, але залиш хоча б 5-7 см кореня. Залиш і верхні листки, якщо вони без пошкоджень. Капусту можна загорнути у цупкий папір.

Розклади капусту в ящики чи мішки та розстав їх у сухому та прохолодному приміщенні з температурою 0-1°С. Раз на два тижні перевіряй капусту, чи не з’явилися на ній плями.

У льоху за сприятливих умов капуста може зберігатися до 2-2,5 місяців.

Для тривалого зберігання віддавай перевагу сортам, стійким до розтріскування. При правильному зборі така капуста може зберігатися до 8 місяців. А ще ці сорти можна тримати на грядках довше, якщо дозволяють погодні умови.

Раніше ми розповідали, коли садити часник на зиму.

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