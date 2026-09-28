Стиль життя

Коли збирати капусту з грядки та як правильно її зберігати — правила, що знадобляться

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 28 Вересня 2026, 16:30 3 хв.
як зберігати капусту на зиму
Фото Pexels

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