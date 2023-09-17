Три сверхважных этапа! Когда убирать капусту с грядки и как правильно ее хранить — правила, которые понадобятся

Вкусная и полезная капуста — одна из последних культур, которую собирают огородники осенью. Она способна выдержать даже заморозки. Чтобы получить удачный урожай, читай в нашем материале, когда убирать капусту с грядки, а еще — как правильно и где ее нужно хранить, чтобы она не испортилась до зимы.

Когда убирать капусту с грядки и как ее хранить: важные правила

Капуста необходима в рационе, потому что содержит витамины В, С, Е, Р, К и U. Большинство полезных веществ она не теряет даже во время квашения. Кроме этого, она еще и очень вкусная. Если ты выращиваешь капусту у себя на огороде, мы подробно расскажем, когда нужно собирать капусту.

Понять, что капуста уже созрела, можно по следующим признакам:

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вилок капусты побледнел сверху;

внешние листья желтеют и скручиваются;

кочан хрустящий и упругий;

от даты посадки прошло 60 дней — для раннеспелых сортов, 105 дней — для среднеспелых, 125 дней — для поздних сортов капусты.

Собирать капусту нужно в теплую и сухую погоду. Это может быть конец сентября — начало октября. Прекрати полив грядок капусты за 14-20 дней до сбора урожая.

Как правильно выкопать капусту из грядки — инструкция пошагово

Выкопай капусту, стряхни землю с корней. Не срезай капусту. Поврежденную капусту отсортируй, ее нельзя долго хранить, а потому лучше приготовить. Читай, как квасить капусту на зиму. Оставь на стволе несколько наружных листьев. Капусту разложи на улице под навесом или в помещении, где циркулирует воздух, просушиваться. После этого ее можно сортировать на длительное хранение.

Как хранить урожай капусты, чтобы он не испортился

После высушивания урожая капусты не менее важно правильно сохранить его, чтобы он не испортился к началу зимы. Лучшим способом обеспечить долгое хранение капусты является не срезать ствол, на котором она росла.

За ствол можно подвешивать капусту для хранения в подвале или погребе.

Если такой возможности нет, срежь его, но оставь хотя бы 5-7 см корня. Оставь и верхние листья, если они без повреждений. Капусту можно завернуть в плотную бумагу.

Разложи капусту в ящики или мешки и расставь их в сухом и прохладном помещении с температурой 0-1°С. Раз в две недели проверяй капусту, не появились ли на ней пятна.

В погребе при благоприятных условиях капуста может храниться до 2-2,5 месяцев.

Раньше мы рассказывали, когда сажать чеснок на зиму.

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