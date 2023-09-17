Три сверхважных этапа! Когда убирать капусту с грядки и как правильно ее хранить — правила, которые понадобятся

Вкусная и полезная капуста — одна из последних культур, которую собирают огородники осенью. Она способна выдержать даже заморозки. Чтобы получить удачный урожай, читай в нашем материале, когда убирать капусту с грядки, а еще — как правильно и где ее нужно хранить, чтобы она не испортилась до зимы.
Капуста необходима в рационе, потому что содержит витамины В, С, Е, Р, К и U. Большинство полезных веществ она не теряет даже во время квашения. Кроме этого, она еще и очень вкусная. Если ты выращиваешь капусту у себя на огороде, мы подробно расскажем, когда нужно собирать капусту.
Понять, что капуста уже созрела, можно по следующим признакам:
Собирать капусту нужно в теплую и сухую погоду. Это может быть конец сентября — начало октября. Прекрати полив грядок капусты за 14-20 дней до сбора урожая.
После высушивания урожая капусты не менее важно правильно сохранить его, чтобы он не испортился к началу зимы. Лучшим способом обеспечить долгое хранение капусты является не срезать ствол, на котором она росла.
За ствол можно подвешивать капусту для хранения в подвале или погребе.
Если такой возможности нет, срежь его, но оставь хотя бы 5-7 см корня. Оставь и верхние листья, если они без повреждений. Капусту можно завернуть в плотную бумагу.
Разложи капусту в ящики или мешки и расставь их в сухом и прохладном помещении с температурой 0-1°С. Раз в две недели проверяй капусту, не появились ли на ней пятна.
В погребе при благоприятных условиях капуста может храниться до 2-2,5 месяцев.
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