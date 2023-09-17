Три сверхважных этапа! Когда убирать капусту с грядки и как правильно ее хранить — правила, которые понадобятся

Анастасия Грубрина, редактор сайта 17 сентября 2023, 16:30
Коли збирати капусту з грядки та як її зберігати: важливі правила
Фото: Pexels

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