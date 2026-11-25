Калатея — род травянистых многолетних растений. Она насчитывает около 60 видов. Большинство видов популярны как комнатные растения благодаря своим декоративным листьям.

Читай, что любит растение и как правильно ухаживать за вазоном калатея, чтобы растение оставалось здоровым и красивым — в нашем материале.

Название растения происходит из греческого “mlathos”, что означает “корзина”. Действительно, раньше листья этого растения использовали для плетения корзинок.

Калатея: виды и уход

В настоящее время привлекательный цветок выращивают для эстетического удовольствия. В основном применяют как декоративно-лиственное растение, потому как цветет оно не примечательно, лишь отдельные его виды отличаются симпатичными колосовидными цветками.

Особенность калатеи — красивые, крупные, овальной формы листьев с оригинальным, геометрически правильным узором, у каждого вида свой рисунок непохож с другими. За невероятное оформление листьев растение очень ценится флористами и очаровывает начинающих цветоводов.

Еще одно преимущество цветка — у некоторых видов (Калатея Розеопикта, Калатея Варшевича) в вечернее время листья складываются и поднимаются, словно руки для молитвы, а утром снова опускаются и раскрываются. Растет калатея от 20 см до 1,5 метров в высоту и до 65 см в ширину.

Другие названия растения: молитвенник, молитвенный цветок, молящаяся трава.

Комнатные растения — калатея: уход

Освещенность

Калатея является тропическим растением и поэтому она отличается своим светом и теплолюбием. Однако все хорошо в меру, например, если света будет очень много, то окрас листовых пластин станет бурым, а если чрезмерно мало — тогда они поблекнут и потеряют свою декоративность. В связи с этим нужно выбрать для цветка такое место, которое находится в небольшом затенении. Следи за тем, чтобы на его листья ни в коем случае не попадали прямые лучи солнца.

Температурный режим

Температура в комнате, где находится калатея, должна быть не менее +15 градусов и ей может повредить даже небольшое сквозняк.

Вазон калатея: уход

Полив

Температура воды для полива должна быть на 2 градуса выше комнатной. Также поливать куст нужно исключительно мягкой водой, например, талой или дождевой.

Весной и летом поливать куст следует обильно. Через некоторое время после увлажнения почвы в горшке обязательно вылейте из поддона лишнюю воду, чтобы корневая система не сгнила. В зимнее время поливают цветок равномерно.

Влажность воздуха

Калатея любит повышенную влажность воздуха. Рекомендовано около 90%. Листья куста следует протирать систематически влажной мягкой тряпкой или опрыскивать с пульверизатора.

Однако такой способ повышения влажности подходит только для тех видов и сортов, у которых листовые пластины жесткие и гладкие. Те разновидности, имеющие бархатистые листья, увлажнять из распылителя или мыть губкой нельзя.

В этом случае для поддержания высокой влажности воздух в поддон всыпают смоченную гальку, а на нее уже ставят горшок с цветком. Удобнее всего выращивать такой цветок во флорариумах или аквариумах, ведь там повышенный уровень влажности воздуха поддерживать гораздо проще.

Подкормка

Удобрений нужно вносить в почву столько, чтобы растению хватало всех питательных веществ. Однако перекармливать цветок нельзя, потому что могут возникнуть проблемы.

Подкормку проводят в апреле-августе, для этого 1 раз в две недели в субстрат вносят комплексное минеральное удобрение для декоративно-лиственных растений.

Калатей Варшевича следует подкармливать комплексным удобрением для декоративно-цветущих комнатных растений.

Пересадка калатеи в домашних условиях

Если у тебя дома появилась красавица Калатея, то пересадка после магазина обязательна.

Корни растения выделяют определенные вещества, окисляющие почву, тем самым отравляя себя. Поэтому молодой цветок пересаживают ежегодно, а зрелые растения раз в 2-3 года.

Схема пересадки:

В предварительно выбранный горшок насыпают 25% дренажного слоя и немного питательной почвы. Из старого горшка вынимают растение полностью. Промывают корневую систему под проточной водой и обрезают больные и гнилые корни. В горшке аккуратно расправляют корни и присыпают землей. Поливают, убирают в затемненное место и затем не производят полив примерно неделю. За это время происходит адаптация цветка к новым условиям.

Уход за вазоном калатея: видео

Ухаживать, пересаживать, выращивать легко тогда, когда любишь растения, получаешь удовольствие от ухода за ними и результата.

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