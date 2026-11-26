Операционный и креативный директор студии GSC Game World Мария Григорович и директор благотворительного фонда Повернись живим Тарас Чмут присоединились к Наблюдательному совету международного академического проекта Українська історія: глобальна ініціатива.

Григорович и Чмут присоединились к Українській історії: глобальній ініціативі

Мария Григорович и Тарас Чмут вошли в состав Наблюдательного совета проекта Українська історія: глобальна ініціатива. Они обладают необходимым опытом для следующего этапа развития этой инициативы.

Международный проект начинает новый этап после трехлетней исследовательской работы, который будет связан с подготовкой публикаций и созданием цифровой платформы. Планируется представление широкой аудитории в Украине и мире результатов исследований с помощью текстов, визуальных материалов и интерактивных форматов.

Основатель и автор идеи проекта Виктор Пинчук отметил важность участия новых украинских лидеров в развитии инициативы:

— Очень рад, что Тарас Чмут и Мария Григорович присоединились к Наблюдательному совету нашего проекта. Тарас и Мария – люди, которые своими сильными и креативными решениями и работой формируют современную Украину. Тарас укрепляет обороноспособность страны, Мария помогает украинским историям находить миллионы поклонников в мире. Я абсолютно уверен, что их опыт будет очень полезен для нашего проекта.

В свою очередь Тарас Чмут отметил, что защита Украины нуждается в сильной армии и обществе, понимающем свою историю. Поэтому он хочет помочь сделать результаты работы проекта доступными и полезными для украинцев, в частности, для военных.

Как отметила Мария Григорович, знание собственной истории меняет то, как люди видят себя и свое будущее, что сейчас особенно важно.

— Мы в GSC Game World на своем опыте убедились, что украинские истории могут захватывать миллионы людей во всем мире. Очень важно, чтобы наша идентичность жила не только в архивах и научных работах, но и вдохновляла на новые книги, фильмы, игры и идеи. Действительно ценно иметь возможность помогать делать нашу историю более близкой, интересной и доступной как можно большему числу людей, — сказала Григорович.

Научный руководитель проекта, историк Тимоти Снайдер отметил, что Чмут и Григорович привнесут в проект современные взгляды, а их опыт в рамках культуры, технологий и гражданского общества может помочь найти путь к новым поколениям.

— Цель нашего проекта состоит в том, чтобы понять украинскую историю в ее связях с мировой историей. У Украины чрезвычайная история, значительная часть которой остается малоизвестной даже людям, которые считают, что хорошо знают историю Европы, — сказал Тимоти Снайдер.

Тарас Чмут является директором Повернись живим, одной из крупнейших украинских организаций, поддерживающих Силы обороны Украины.

Мария Григорович является операционным и креативным директором всемирно известной украинской студии GSC Game World, разработавшей серию видеоигр S.T.A.L.K.E.R.

В Наблюдательный совет Української історії: глобальної ініціативи также входят:

бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт;

историк и публицист Энн Эпплбом;

журналист Фарид Закария;

писатель Сергей Жадан;

журналистки Юлия Мостовая и Наталья Гуменюк;

правовед Филипп Сэндс;

митрополит Борис Гудзяк;

основатель и автор идеи проекта Виктор Пинчук;

научный руководитель Тимоти Снайдер.

Українська історія: глобальна ініціатива

Українська історія: глобальна ініціатива является международным академическим проектом, начатым в 2023 году Виктором Пинчуком при научном руководстве Тимоти Снайдера.

Проект объединяет около 200 украинских и международных исследователей, работающих над осмыслением истории Украины во взаимосвязи с мировой историей.

Результаты исследований будут представлены на украинском и английском языках в виде научных и научно-популярных публикаций, а также цифровой платформы.

Ранее в интервью для Фактов ICTV американский историк и писатель Тимоти Снайдер рассказал, каким может быть будущее Украины.

Фото: uhgi.org

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