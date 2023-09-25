Это новая точка отсчета. Тимоти Снайдер о будущем Украины, эффективности решений и новой фазе деоккупации

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV американский историк и писатель Тимоти Снайдер рассказал, каким может быть будущее Украины, об эффективных и неэффективных решениях во время полномасштабной войны и когда будет новая фаза деоккупации территорий Украины.

Война закончилась бы в 2022: Тимоти Снайдер об ошибках и будущем Украины

На вопрос, решается ли будущее человечества сейчас в Украине и за что сейчас разворачивается битва, Тимоти Снайдер ответил, что эта война напоминает, что в истории есть моменты, когда все может пойти по одному или другому пути. А поворотным моментом в войне для Снайдера есть ценности.

Центральной проблемой 21-го века является не столкновение одной идеологии с другой, а столкновение идеи, о том, что вообще ничего не истинно — со всеми другими ценностями. И в этой войне Россия представляет идею, что вообще ничего не истинно — ни факты, ни ценности, только импульсы и сила.

— И эта идея привлекательна для многих людей, она способна высосать силу из других систем и из других культур. Но это тоже поворотный момент в понимании международного порядка. У нас есть порядок, созданный после 1945 года, в котором есть государства, есть границы.

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Тимоти Снайдер объяснил, почему война России против Украины тесно связана с Европой и ее будущим:

Я думаю, что Европа — это не статический, а динамичный проект, и что Евросоюз должен принимать вызовы и преодолевать их. Я думаю, что это сигнальный вызов для Европы. Это шанс для Европы добиться успеха, это новая точка отсчета.

Удачные и неудачные решения во время полномасштабной войны

Историк и исследователь говорит, что пробелы, которые есть сейчас, нужно заполнять санкциями, и они хорошо действуют. Но соглашается, что они несовершенны:

— Я думаю, что санкции несовершенны, есть дыры, но мы будем и дальше давить. Мы думаем о России в основном с точки зрения экономики, что мы можем нанести ей вред таким образом. Но сделать это труднее отчасти потому, что бедность россиян, которая продлится очень долго, не будет иметь нужного эффекта.

Снайдер говорит, что нужно предоставлять вооружение Украине и давить санкциями на Россию. А также напоминает, как и украинцы импровизируют и складывают собственные системы, или используют предоставленные партнерами по другому назначению, что в разы улучшает результат.

Если бы мы просто были быстрее, тогда эта война закончилась бы в конце 2022. Вы могли бы выиграть эту войну, если бы были вооружены так, как будете вооружены сейчас. Нам на Западе нужно реалистично думать, что нужно для победы в войне.

Историк отметил, что американцы и европейцы должны быть более реалистичными насчет потребностей Украины, а Украина должна контролировать Крым.

Подумайте, что вам нужно контролировать, чтобы выиграть войну. Это единственный способ покончить с войной — чтобы кто-то выиграл. Вы должны мыслить очень хладнокровно и спокойно.

Новая фаза деоккупации территорий

Западные СМИ долго критикуют украинское контрнаступление, пишут, что он забуксовал. Однако в последние месяцы можно увидеть значительное ускорение темпов деоккупации.

Тимоти Снайдер говорит, что это новая фаза освобождения украинских территорий. А также, что украинцы правы, что берегут своих людей.

Я думаю, что есть определенные сдвиги, и это связано не только с территорией на южном направлении, но и с успешным использованием Украиной оружия дальнего радиуса действия.

— Украинцы доктринально правы в том, что стремятся контролировать логистику, прежде чем двигаться дальше, на защищенную территорию. Американцы же правы, что в какой-то момент нужно совершить большой прорыв.

Снайдер говорит, что все войны непредсказуемы, поэтому украинцы и американцы найдут компромисс. И даже когда кажется, что это длится вечность, это никогда не сработает, и так далее — потом все внезапно меняется.

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Фото: 22 ОМбр, скриншот из сюжета Факты ICTV

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