Интервью

Это новая точка отсчета. Тимоти Снайдер о будущем Украины, эффективности решений и новой фазе деоккупации

Артем Куля, журналист Факты недели 25 сентября 2023, 19:00
Війна закінчилася б у 2022: Тімоті Снайдер про помилки та майбутнє України

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