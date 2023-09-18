Владимир Зеленский в интервью CBS: Паузу делать нельзя, нельзя давать Путину передышку

Украинцы прилагают все усилия, чтобы выбить российских оккупантов из нашей земли. ВСУ продвигаются, хоть и медленнее, чем хотелось бы Западным партнерам и нам самим.

Но контрнаступление продолжается, хоть и дается тяжелой ценой. О вызовах для ВСУ сегодня, почему нельзя останавливаться прямо сейчас и какая ситуация на фронте, в программе Скотта Пелли 60 минут, телекомпании СВЅ, прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский.

Подробнее об этом разговоре, рассказываем тебе дальше.

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О контрнаступлении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что хоть контрнаступление идет медленно, но украинцы перехватили инициативу, сорвали российское наступление и пошли в контратаку.

Вместе с тем он настаивает: останавливаться сейчас нельзя, чтобы не дать Владимиру Путину и его войскам ни минуты передышки.

— Это сложная ситуация. Я буду с вами совершенно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, он не очень быстр. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории, — добавил глава страны.

Мы этого очень хотим — прорвать линию обороны. Это будет, я в этом уверен. Но я не могу об этом говорить, потому что, скажу откровенно, знаю, где именно мы прорвем эту оборону. Верю в наших воинов, что это произойдет.

Единственное, чего Путин хочет — воевать долго. Оккупировать нас, уничтожить. Он готов к долгой войне.

Зеленский говорит: нельзя, чтобы мы остановились так, как это было в прошлом году, после успеха на Харьковском направлении.

Он говорит, что это было из-за плохой погоды, а также потому, что партнеры начали расслабляться и ждать улучшения погодных условий.

Паузы делать нельзя. Ни в коем случае не делать замороженных конфликтов. Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед. Мы не должны давать Путину передышку, — сказал Зеленский.

Вместе с тем президент Украины добавил, что сейчас на карту поставлен мировой порядок.

— Если Украина падет, что будет через десять лет? Просто подумайте об этом. Если (россияне — ред.) дойдут до Польши, что дальше? Третья мировая война?

Мы ограждаем ценности всего мира. И именно украинский народ платит за это высокую цену. Мы действительно боремся за нашу свободу, мы умираем. Мы — не выдумка, мы — не книга. Мы реально боремся с ядерным государством, которое угрожает уничтожить мир, — сказал он Скотту Пелли.

Украина имеет полное право атаковать территорию России

Также Верховный Главнокомандующий, отвечая на вопрос об атаках на РФ, отметил: Украина не использует оружие, предоставленное партнерами, для таких атак.

— Россия должна знать, что где бы она ни была, какое бы место они ни использовали для запуска ракет, чтобы нанести удар по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места.

Мы отвечаем им: “Ваше небо не так хорошо защищено, как вы думаете”, — рассказал Зеленский.

Также он добавил, что Путин сознательно отдает приказы бить по гражданским объектам украинских городов, чтобы морально сломить нас.

— Этому человеку, который прошел свой путь с такими кровавыми действиями, со всем, что он говорил, нельзя доверять. Такому человеку нельзя доверять, потому что он уже давно не человек, — добавил президент Украины.

Такого же мнения о контрнаступлении и силах врага и руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов. Продолжится ли контрнаступление осенью, читай в другом материале.

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