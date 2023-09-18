Карта боевых действий 18 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 18 сентября 2023 года — одна из тех карт, за которой наблюдают миллионы людей в Украине и мире. Нам хочется видеть успехи ВСУ, ведь они продвигаются на Бахмутском направлении и освободили Клещиевку.
Мы радуемся каждому освобожденному населенному пункту, но не забываем, как тяжело нашим военным это удается. Не нужно прекращать донатить и поддерживать их.
Сейчас предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны ISW отмечают, что российские войска 17 сентября вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе Донецко-Запорожской области.
Также украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области.
Российская оккупационная администрация продолжает принудительно депортировать украинских детей в Россию и стирать украинскую культурную идентичность.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес очередной удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА типа Shahed-136/131. В результате боевой работы подразделениями противовоздушной обороны уничтожены шесть крылатых ракет и шесть дронов.
К сожалению, в результате таких террористических действий кремля ранены среди гражданского населения, разрушены жилые дома и повреждена гражданская инфраструктура.
Кроме того, с начала текущих суток российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар с применением крылатых ракет и ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Одесской области. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Враг нанес 15 ракетных и более 70 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два зенитно-ракетных комплекса, 11 артиллерийских средств, три склада боеприпасов и станция РЭБ противника.
Российские военные сильно обстреливают прифронтовые территории, жители едва успевают прятаться. Ранее мы рассказывали, как живут люди на деоккупированной Харьковской области.
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