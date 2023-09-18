Карта бойових дій 18 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 18 вересня 2023 — одна з тих карт, за якою спостерігають мільйони людей в Україні та світі. Нам хочеться бачити успіхи ЗСУ, адже вони просуваються на Бахмутському напрямку та звільнили Кліщіївку.

Ми радіємо кожному звільненому населеному пункту, але не забуваймо, як тяжко нашим військовим це вдається. Не треба припиняти донатити та підтримувати їх.

Зараз пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також — з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня — на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни ISW зазначають, що російські війська 17 вересня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі Донецько-Запорізької області.

Також українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області.

Російська окупаційна адміністрація продовжує примусово депортувати українських дітей до Росії та стирати українську культурну ідентичність.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони знищено шість крилатих ракет та шість дронів.

На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Крім того, з початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 15 ракетних та понад 70 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області. Противник безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ в районі Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Мар’їнському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив десять невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетних комплекси, 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

Російські військові сильно обстрілюють прифронтові території, жителі ледве встигають ховатися. Раніше ми розповідали, як живуть люди на деокупованій Харківщині.

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