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Дати їм волю — у Крим брасом попливуть! Інтерв’ю командира Артану про спецоперацію з вишками Бойка

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Вересня 2023, 17:00
Як відбулося повернення вишок Бойка: спецпризначенець про операцію

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