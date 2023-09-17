Дати їм волю — у Крим брасом попливуть! Інтерв’ю командира Артану про спецоперацію з вишками Бойка

Командир спецпідрозділу ГУР МО Артан Віктор Торкотюк на псевдо Титан був одним із тих, хто звільняв вишки Бойка від російської окупації, боронив столицю навесні 2022. Він розповів деталі спецоперації з повернення вишок Бойка в ефірі телемарафону Єдині новини.

Повернення вишок Бойка: спецпризначенець про операцію

На питання, як вдалося провести операцію повернення вишок Бойка під контроль України, командир каже, з Божою допомогою та вмінням військових ЗСУ.

Основна фаза підготовки тривала місяць. Це були агентурні дані, від аеророзвідки. Була додаткова складність операції — це море, яке росіяни повністю контролювали, — каже командир Артану Віктор Торкотюк.

Торкотюк каже, вибору не було. Усе було сплановано, особовий склад був готовий морально та психологічно, фізично. Складність полягала і в російській авіації, яка весь час перебувала над морем.

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— Я розумів, коли особовий склад зайде на якусь із вишок, вони (росіяни — ред.) будуть уражати авіацією або ракетними ударами.

Протистояти на двох човнах проти російських СУ-шок стало можливим завдяки спеціалістам ПЗРК. Українських спецпризначенців виявив російський винищувач, тоді він відкрив вогонь, ЗСУ почали маневрувати та шукати точку, з якої ПЗРК зможе вразити літак.

У день операції на морі був шторм. Перша вишка була за 102 км від берега, човни були не пристосовані до таких операцій. Човен заливало, було багато нюансів, каже Віктор Торкотюк.

Контроль України у Чорному морі

Нині можна сказати, що Україна забрала у Росії перевагу у Чорному морі.

— Ми повністю зайшли на всі вишки, зачистили, контролюємо їх. Перевага в них є тільки в повітрі. Але вони вже не так підлітають до наших об’єктів, бо розуміють, що на вишках є наші люди.

Таку операцію не робив ніхто, тільки наш підрозділ спільно зі спецпідрозділом Тимур та ВМС.

За всіма даними, якими володіє наша розвідка, росіяни, м’яко кажучи, здивовані та бояться. Вони очікували наступу з суші, але не з моря. Командир каже, що ЗСУ готові зустрічати ворога у морі навіть на човнах, але навряд чи росіяни спробують повторити операції українських військових.

Про порятунок бійця, який випав з човна під час операції

Боєць на псевдо Конан під час спецоперації випав із човна. Командир розповів, що врятувати його було принциповою позицією, адже підрозділи не кидають побратимів навіть у небезпечних для інших умовах.

Ми готові були пливти всі, вигризати зубами, воювати, але врятувати його. Складність була в тому, що ми не могли його знайти. Літак супроводжував наш човен, підбив його, так і випав боєць.

Командир ухвалив рішення відійти, бо літак був дуже низько. Коли винищувач відстріляв БК, військові повернулися, але бійця не знайшли. На пошуки спрямували ще два човни, БПЛА. Конана знайшли, він пробув у воді 14 годин. Нині він у строю.

Перші хвилини після повернення вишок Бойка

Першим, про що подумали військові, коли вдалося повернути вишки Бойка — подякували Богу, що на своїй святій землі. Особовий склад був у повному складі, вбитих та поранених не було. Усі хотіли відпочити після безсонних ночей та шторму в морі.

Віктор Торкотюк каже, операції в тилу ворога — найскладніші. Потрібно йти вночі, над головою ворожі літаки, потрібно маневрувати між ударами. Допомоги в такі моменти немає.

Найтяжчим для себе командир називає поховання. Коли доводиться ховати молодих хлопців, які заряджені воювати. Каже, робить усе, щоб вони були живі.

Якщо їм дати волю — вони будуть пливти у Крим брасом. Усе потрібно робити розмірковано, багато що залежить від неординарних рішень.

Командир каже, росіяни вчаться, запам’ятовують наші рішення, тому зараз воювати складніше, ніж роки тому. Усе це військовий на псевдо Титан називає лише початком, і каже, що плани операцій розписані на багато місяців уперед.

Раніше Володимир Зеленський розповідав про темпи контрнаступу та що допомагає йому триматися.

Фото: ГУР МО

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