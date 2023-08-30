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На вбивчі завдання з шоколадкою та пляшкою води. Командир спецпідрозділу ГУР Артан про операції у Чорному морі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 30 Серпня 2023, 18:00
Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Фото: Українська Правда. Життя

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