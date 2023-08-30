На вбивчі завдання з шоколадкою та пляшкою води. Командир спецпідрозділу ГУР Артан про операції у Чорному морі

Події, що стали відбуватися у Чорному морі, неабияк лякають росіян та їхнє керівництво, та підбадьорюють українців під час війни. У морі стали зав’язуватися бої, у Криму — висадки українських військових і це ще не повний перелік подій.

Українська правда дізналася більше подробиць про спецоперації розвідки в Чорному морі. Про них детально розповів командир спецпідрозділу Артан ГУР МО Віктор Торкотюк.

Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі

22 серпня поблизу острова Зміїний біля “вишок Бойка” відбувся бій між українськими військовими на катерах та російським військовим літаком. У ГУР МО повідомили, що в результаті зіткнення пошкоджений російський борт, втрат українських військових немає.

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Російська пропаганда подала новину по-іншому, нібито російський військовий літак знищив два катери з українськими військовими. У зіткненні брав участь спецпідрозділ ГУР МО Артан, керує яким Віктор Торкотюк.

Він і розповів, як насправді усе було та що взагалі сталося під час спецоперації біля острова Зміїний. Для Артану це не вперше, але озвучити результати інших операцій можна буде після перемоги.

— Це одна з наших крайніх операцій, яку ми проводили в акваторії Чорного моря та на території України в кордонах 1991 року. Деталі операції, ясна річ, розкривати не буду, але скажу так: слава Богу, ми нікого не втратили, і для нас це найцінніше. Жоден із плавзасобів не постраждав, усі поставлені завдання нами було виконано.

Пан майор розповів про силу волі та цінності команди, що стали показовими під час операції. Спецпризначенець на псевдо Конан під час операції опинився за бортом, сам у морі. Він не знав, куди йому плисти та чи чекати допомоги. Але він знав, що є ціллю для ворога.

Так от: він не просто протримався 14 годин на воді, він плив і ще й у правильному напрямку. Наскільки треба бути сильним духом, холоднокровним, аби зібрати себе в кулак та просто пливти до своєї перемоги, — розповів Торкотюк.

Військовий на псевдо Конан став легендою серед спецпризначенців. Чоловік залишився один під час відступу підрозділу. Після обстрілу команда повернулася шукати побратима, але знайшли його вже аеророзвідники після кількох годин пошуків.

До Конана вдалося прорватися під щільним вогнем та евакуювати його. Він знав, що за ним обов’язково повернуться побратими.

Про успішні операції, виконані спецпризначенцями Артану

У пам’яті Віктора Торкотюка є місце для кожної успішної операції Артану. Певно, найбільше за усі він пишається тією, коли вдалося зайти на “той” бік, углиб ворожої території.

Це була показова операція, дуже багато моментів я не можу розказати. Але можу сказати, що там нами був знищений один із високопоставлених офіцерів.

Торкотюк каже, бійці були добре орієнтовані, діяли чітко та злагоджено. Було до 100 осіб із батальйону. Командир каже, вони зробили те, чого не робив практично ніхто, адже така велика кількість спецпризначенців уперше заходила на ворожу територію.

Іноземні колеги були у шоці, розпитували, яким був план і як усе минуло.

— Кажу: План у нас завжди один. Ми йдемо — а там дивимось. Вони, мовляв, так не можна, треба, щоб авіація, і так далі… Я їм: яка авіація? Ми купили п’ять коней для операції… У них квадратні очі. А нам вдалося, їхні Збройні сили просто тікали від нас.

Так само під час АТО робив і Кирило Буданов, звісно, певний план був завжди, але принцип “прийдемо — побачимо — на місці вирішимо” застосовувався ще давно.

Але такого, як звикли, приміром, військові країни НАТО, немає — у тих же британців чи американців обов’язково в таких випадках є прикриття авіації, допомога аерокосмічної розвідки.

Командир каже, що спецоперації у морі відбуваються на човнах по десять людей, без додаткового супроводу крейсерів чи авіації. Над військовими часто летять російські СУ-шки, але бійці виконують свої завдання. Часто це відбувається нестандартними методами.

Про несподіванку від Кирила Буданова

Віктор Торкотюк розповів про несподіванку від Кирила Буданова.

— Я був у відпустці після складної операції із заходом на “ту” сторону. Мене відпустили до сім’ї. Дзвонить Кирило Олексійович (Буданов — ред.) і каже по-братськи: Дивися звернення президента. Я запитую: Вам орден дають?, а він: Ні, краще.

У той день під час свого звернення Володимир Зеленський згадав і підрозділ, і особисто командира Торкотюка. Це стало несподіванкою для Віктора.

Дивлюся — і президент згадує Артан. Згадали і мене. Такого ніколи не було. Мені дуже було приємно, що згадують підрозділ. І це дуже важливо для хлопців, для них це заряд! Ну, мої діти пишалися. Донька підійшла, обійняла.

Віктор Торкотюк нагадує, що люди мають знати ціну перемоги. Розповідає, як наші спецпризначенці ідуть на вбивчі завдання з плиткою чорного шоколаду та пляшкою води. Каже, про таке важливо розповідати.

Раніше Командувач Повітряних сил розповідав про підготовку пілотів, правила перемоги та літаки РФ.

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