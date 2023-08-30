На убийственные задания с шоколадкой и бутылкой воды. Командир спецподразделения ГУР Артан об операциях в Черном море

События, которые стали происходить в Черном море, очень пугают россиян и их руководство и подбадривают украинцев во время войны. В море стали завязываться бои, в Крыму — высадки украинских военных и это еще не полный перечень событий.

Украинская правда узнала больше подробностей о спецоперации разведки в Черном море. О них подробно рассказал командир спецподразделения Артан ГУР МО Виктор Торкотюк.

Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море

22 августа неподалеку острова Змеиный у “вышек Бойко” состоялся бой между украинскими военными на катерах и российским военным самолетом. В ГУР МО сообщили, что в результате столкновения поврежден российский борт, потерь украинских военных нет.

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Российская пропаганда подала новость по-другому, якобы российский военный самолет уничтожил два катера с украинскими военными. В столкновении участвовало спецподразделение ГУР МО Артан, руководит которым Виктор Торкотюк.

Он и рассказал, как на самом деле все было и что произошло во время спецоперации у острова Змеиный. Для Артана это не в первый раз, но озвучить результаты других операций можно будет после победы.

— Это одна из наших последних операций, которую мы проводили в акватории Черного моря и на территории Украины в границах 1991 года. Детали операции, конечно, раскрывать не буду, но скажу так: слава Богу, мы никого не потеряли, и для нас это самое ценное. Ни одно из плавсредств не пострадало, все поставленные задачи нами были выполнены.

Майор рассказал о силе воли и ценностях команды, которые стали показательными во время операции. Спецназовец с позывным Конан во время операции оказался за бортом, один в море. Он не знал, куда ему плыть и ждать ли помощи. Но он знал, что есть целью для врага.

Так вот: он не просто продержался 14 часов на воде, он плыл и еще и в правильном направлении. Насколько нужно быть сильным духом, хладнокровным, чтобы собрать себя в кулак и просто плыть к своей победе, — рассказал Торкотюк.

Военный с позывным Конан стал легендой среди спецназовцев. Мужчина остался один во время отступления подразделения. После обстрела команда вернулась искать собрата, но обнаружили его уже аэроразведчики после нескольких часов поисков.

К Конану удалось прорваться под плотным огнем и эвакуировать его. Он знал, что за ним обязательно вернутся собратья.

Об успешных операциях, выполненных спецназовцами Артана

В памяти Виктора Торкотюка есть место для каждой успешной операции Артана. Наверное, больше всего он гордится той, когда удалось зайти на “ту” сторону, вглубь вражеской территории.

Это была показательная операция, очень много моментов я не могу рассказать. Но могу сказать, что там был уничтожен один из высокопоставленных офицеров.

Торкотюк говорит, что бойцы были хорошо ориентированы, действовали четко и слаженно. Было до 100 человек из батальона. Командир рассказывает, что они сделали то, чего не делал практически никто, ведь такое большое количество спецназовцев впервые заходило на вражескую территорию.

Иностранные коллеги были в шоке, спрашивали, каким был план и как все прошло.

— Говорю: План у нас всегда один. Мы идем, а там смотрим. Они, мол, так нельзя, надо, чтобы авиация, и так далее… Я им: какая авиация? Мы купили пять лошадей для операции… У них квадратные глаза. А нам удалось, их Вооруженные силы просто убегали от нас.

Так же во время АТО поступал и Кирилл Буданов, конечно, определенный план был всегда, но принцип “придем — увидим — на месте решим” применялся еще давно.

Но такого, как привыкли, например, военные страны НАТО, нет — у тех же британцев или американцев обязательно в таких случаях есть прикрытие авиации, помощь аэрокосмической разведки.

Командир говорит, что спецоперации в море проходят на лодках по 10 человек, без дополнительного сопровождения крейсеров или авиации. Над военными часто летают российские СУ-шки, но бойцы выполняют свои задачи. Зачастую это происходит нестандартными методами.

О неожиданности от Кирилла Буданова

Виктор Торкотюк рассказал о неожиданности от Кирилла Буданова.

— Я был в отпуске после сложной операции с заходом на “ту” сторону. Меня отпустили к семье. Звонит Кирилл Алексеевич (Буданов — ред.) и говорит по-братски: Смотри обращение президента. Я спрашиваю: Вам орден дают?, а он: Нет, лучше.

В тот день во время своего обращения Владимир Зеленский упомянул и подразделение, и лично командира Торкотюка. Это стало неожиданностью для Виктора.

Смотрю — и президент вспоминает Артан. Вспомнили и меня. Такого никогда не было. Мне было очень приятно, что вспоминают подразделение. И это очень важно для ребят, для них это заряд! Ну, мои дети гордились. Дочь подошла, обняла.

Виктор Торкотюк напоминает, что люди должны знать о цене победы. Рассказывает, как наши спецназовцы идут на убийственные задания с плиткой черного шоколада и бутылкой воды. Говорит, это важно рассказывать.

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