Интервью

На убийственные задания с шоколадкой и бутылкой воды. Командир спецподразделения ГУР Артан об операциях в Черном море

Анастасия Грубрина, редактор сайта 30 августа 2023, 18:00
Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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На убийственные задания с шоколадкой и бутылкой воды. Командир спецподразделения ГУР Артан об операциях в Черном море
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