F-16 — не последняя цель. Командующий Воздушными силами о подготовке пилотов, правилах победы и самолетах РФ

В эфире телемарафона Єдині новини командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал о самых тяжелых моментах, перспективах защиты украинского неба, роли F-16 в наступательных действиях, а также о тонкостях обучения украинских пилотов за рубежом.

Командующий Воздушными силами о самых тяжелых моментах войны

Николай Олещук рассказал, что на всю жизнь запомнит два приказа, которые дал в начале полномасштабной войны: первый — в 03:20, ковер — все находившиеся в воздухе самолеты обязывались либо покинуть воздушное пространство Украины, либо садиться на ближайший аэродром.

Я собственными глазами видел, как очищается воздушное пространство Украины. Буквально через 20 минут не было ни одного самолета в пространстве, — рассказывает Олещук.

Вторым приказом, в 03:50, было поднятие всей военной авиации в воздух. Командующий Воздушными силами понимал, что первые удары россиян будут нанесены по аэродромам, критической инфраструктуре, ЗРК, радиолокационным средствам.

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Были рассредоточены все подразделения, изменены довоенные позиции. Так удалось сохранить вооружение и технику, которую используют до сих пор. Трудным моментом было понять, какие объекты повреждены после ударов россиян.

Как максимально защитить украинское небо

В первые дни полномасштабной войны Николай Олещук встретился с президентом и обсудил, что нужно для закрытия украинского неба.

Мы знали, что теми силами, которые у нас были, не сможем выполнить задание.

У Украины было в пять раз меньше авиации, в качественном отношении — в 12 раз меньше. Средства ПВО удалось значительно нарастить благодаря западным партнерам. Качество советских и иностранных средств противовоздушной обороны Олещук сравнивает с пересадкой с Жигуля на Мерседес.

О скорости овладевания такой техникой Николай Олещук говорит:

— Программа обучения была расписана на 10 месяцев, но после того как наши ребята приехали на обучение в США, инструкторы приняли решение, что военным ВСУ достаточно 10 недель.

Командующий Воздушными силами говорит, гордится нашими высококвалифицированными офицерами.

F-16, обучение пилотов и как они повлияют на ход войны

Группировка Воздушных сил ВСУ должна быть создана под конкретную задачу. Для этого анализируются угрозы в мире, вооружение России, содержащее современные самолеты. Су-35 и Су-57 — мощная угроза.

Кроме этого, следует учитывать модернизированные ЗРК, радиолокационные станции. Визия развития Воздушных сил ВСУ была написана до 2035 года, но война внесла коррективы, поэтому планы на будущее должны были быть выполнены на вчера.

Наши приоритеты — самолеты не менее 4++ поколения, чтобы ликвидировать угрозы, которые возникают перед нами.

Для обслуживания одного самолета нужно до тысячи человек. Каждого нужно отобрать, научить. Первым приоритетом Олещук называет самолеты F-16. Далее — шведский JAS 39 Gripen, затем — Eurofighter Typhoon, после него — истребитель Dassault Rafale.

Количество F-16 — самое большое в мире. Поэтому его выбрали первым. Но Украина хочет иметь на вооружении и другие истребители. К тому же самолету нужно вооружение, способное выполнять задачи авиации.

Три основных правила для победы — остановка противника и вынужденная оборона, завоевание превосходства и господство в воздухе. Тогда темпы контрнаступления будут значительно быстрее.

— Когда наши самолеты идут на удар, они ежеминутно обстреливаются. При выполнении задания по нашему пилоту идет до девяти самолетов разных типов. Обстрелы ведут как с земли, так и с воздуха. К сожалению, есть потери пилотов и самолетов.

Разработка авиации в РФ

С начала полномасштабной войны Воздушными силами ВСУ было уничтожено более 200 самолетов врага. Но этого мало, ведь у России есть достаточное количество, чтобы продолжать войну.

Безусловно производство в России продолжается. Выпускаются самолеты, ракеты. Согласно анализу по Украине пускаются ракеты, изготовленные в 2023 году. Они с конвейера наносят удары.

Украинские аэродромы имеют защищенные постройки, где хранятся самолеты. Поэтому поймать самолеты для россиян довольно сложно. После удара по аэродрому Староконстантинов украинские самолеты были сохранены.

Инфраструктура для F-16

— Самолет F-16 был в Украине, садился на наших аэродромах. Мы проводили совместное обучение с пилотами, у нас есть опыт эксплуатации таких истребителей.

Сейчас идет подготовка взлетно-посадочных полос для посадок истребителей таких типов. Также строятся новые защитные сооружения, улучшается покрытие полос.

В Великобританию на обучение поехали пилоты 2023 года выпуска. Ведь будущее — за молодыми пилотами. В Швецию поехали молодые выпускники 2016 года с боевым опытом. В этих странах гибкая система подготовки и индивидуальный подход.

По навыкам некоторых пилотов было принято решение сократить время подготовки с 32 месяцев до 4.

Ранее подполковник ВСУ рассказывал откровенно о войне и цикличности истории.

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