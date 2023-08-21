Интервью

F-16 — не последняя цель. Командующий Воздушными силами о подготовке пилотов, правилах победы и самолетах РФ

Анастасия Грубрина, редактор сайта 21 августа 2023, 13:00
Командувач Повітряних сил про F-16 та найважчі моменти війни

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