Ущерб будем чувствовать годами! Подробности оккупации, подрыва и восстановления Каховской ГЭС — интервью

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал об оккупации Каховской ГЭС, трудностях в восстановлении станции и убытках украинской электросистемы.

О некоторых фактах рассказали впервые, поэтому читай в нашем материале подробнее, как произошла оккупация Каховской ГЭС, была ли возможность следить за россиянами, как выглядит станция сейчас и как планируют ее отстроить.

Как произошла оккупация Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована 24 февраля 2022 в 10:30. Находившиеся на станции украинские работники в тот момент до сентября 2022 года имели доступ к станции. В сентябре они были выведены с территории ГЭС.

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И на станции находились исключительно российские военные. Они привезли каких-то специалистов, чтобы управлять экранами и затворами, станция была выведена из сети, энергию не давала.

Решение о выводе украинских сотрудников из Каховской ГЭС приняли российские оккупанты. Ведь до сентября 2022 года работники ГЭС выполняли указания украинского диспетчера и работали на украинскую энергосистему.

По мнению Игоря Сироты, россияне изначально планировали превратить ГЭС в военный объект.

Была ли возможность следить за действиями россиян и как выглядит станция сейчас

Гендиректор Укргидроэнерго говорит, следить за действиями россиян на Каховской ГЭС можно было только с материалов, предоставляемых украинскими военными. ВСУ следили с дронов, поэтому видеть, что просиходит, можно было только то, что снаружи.

Что происходило внутри станции — информации не было, ведь украинский персонал оттуда вывезли россияне.

Мы видим разные снимки — и из космоса, и от военных. Сейчас станция разломлена на три части. Разрушение, которое мы видим, не подлежит восстановлению на 99%, исключительно демонтаж.

Постановление Кабмина об экспериментальном проекте восстановления расписано на первые два года после деоккупации. За это время должны построить два временных гидросооружения, провести экспертизу, как произошел подрыв, демонтировать станцию.

Дополнительно прорабатывают детализированные проекты, логистику, ищут подрядчика и материалы. Стоимость работ на сегодня оценить нет возможности. 15-18 сентября должны разработать приблизительную смету построения временных гидросооружений.

Если это будет 550-600 кВт, стоимость будет €1,1 или 1,2 млрд, говорит Игорь Сирота.

Убытки Украины от подрыва Каховской ГЭС: новые подробности

Каховская ГЭС в год производила 1,2-1,5 млрд кВт/час электроэнергии. При среднем тарифе в 3 грн, Сирота оценивает годовые потери от 4,5 млрд до 6,5 млрд грн.

Но мы потеряли больше. Мы потеряли самый большой искусственный водоем в Европе, а также запас воды, который Украина потребляет за год. 40% пресной воды мы потеряли.

Проблема, которую мы еще увидим в последующие годы, Каховское водохранилище компенсировало объем потребления Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей, потому что имело высокий уровень воды. Летом будут дефициты воды для аграриев, хозяйств, промышленности.

Эти результаты мы увидим в течение двух лет. А после этого определим, нужно ли Каховское водохранилище.

Объемы воды должны вернуться самостоятельно через два года. Нужно построить дамбу.

Херсонская область потребляла 94% воды из Каховского водохранилища, Днепропетровская — 74%, Запорожская — 70%. ЗАЭС подкачивала воду при дефиците. Кроме этого без воды остается Крым, потеряно судоходство, логистика транспортировки зерна.

Раньше мы рассказывали подробнее, сколько лет понадобится на отстраивание ГЭС и как это будут делать.

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