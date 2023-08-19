Интервью

Ущерб будем чувствовать годами! Подробности оккупации, подрыва и восстановления Каховской ГЭС — интервью

Анастасия Грубрина, редактор сайта Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 19 августа 2023, 13:30
Збитки України від підриву Каховської ГЕС: нові подробиці

Больше новостей
як розмовляти з людиною після війни
Стоп-фразы, которые сделают только хуже — что не стоит говорить пострадавшим от войны
Які острови є ідеальними для життя цифрових кочівників
Возможность разнообразить работу онлайн. Лучшие острова для цифрового кочевничества — подборка
Києво-Печерська Лавра
Обрести душевный покой и силу духа в Лавре! Реабилитация для бойцов в главной святыне страны
Обстріл Чернігова зараз 19 серпня: є загиблі та постраждалі
Ударили баллистикой в центр города! Что известно об обстреле Чернигова сегодня
Смотреть больше

Материалы по теме

як розмовляти з людиною після війни
Стоп-фразы, которые сделают только хуже — что не стоит говорить пострадавшим от войны
Києво-Печерська Лавра
Обрести душевный покой и силу духа в Лавре! Реабилитация для бойцов в главной святыне страны
Обстріл Чернігова зараз 19 серпня: є загиблі та постраждалі
Ударили баллистикой в центр города! Что известно об обстреле Чернигова сегодня
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн

Видео
0:03:31
Києво-Печерська Лавра

Обрести душевный покой и силу духа в Лавре! Реабилитация для бойцов в главной святыне страны
0:05:59
Експорт зерна
Сбор урожая под обстрелами: удастся ли украинским аграриям удачно продать зерно
0:05:33
Волонтерські техно-рейви: люди з-за кордону їдуть в Україну, аби допомогти
Техно-рейв с пользой! Иностранцы приобщаются к украинским инициативам по восстановлению и расчистке территорий
0:05:09
Чорноморські ігри 2023 у Києві: як пройшли та хто переміг
Осуществить мечту детей о большой сцене, несмотря на войну! Как прошли Черноморские игры 2023 в Киеве
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 19 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:45
Річниця удару по Харківських гуртожитках
Годовщина удара по харьковским общежитиям: истории потерь, восстановления и общее желание вернуться домой
0:05:07
Два сантиметри відділяли від смерті: історія захисника Санчо
Два сантиметра от смерти. История военного с позывным Санчо, который выжил под шквальным обстрелом
0:05:08
Рух опору Жовта стрічка: історія заснування та діяльність
Украинцы в оккупации — не одиноки! Как работает движение сопротивления Жовта стрічка и как присоединиться
0:08:09
Як окупанти готуються до 24 серпня: Гуменюк про ракетну небезпеку
Оккупанты снаряжают ракеты на корабли. Гуменюк рассказала, чего ждать на День Независимости
0:05:14
Андрій Панченко: історія військового на псевдо Батя
Если бы не остановила вражеская пуля, он не отступил бы ни за что! История защитника Андрея Панченко
Больше видео
День пасічника 2023: інтерв’ю з пасічником Сергієм Величком
Читать дальше
В начале это было наполнено большим романтизмом: интервью о пчеловодстве, профессии и мёде в День пасечника

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь