Будет проводиться в два этапа и по международным стандартам: сколько лет нужно, чтобы отстроить Каховскую ГЭС

Российские военные совершили в Украине одну из самых больших техногенных катастроф за последние несколько десятков лет — взорвали Каховскую ГЭС. Вода затопила десятки населенных пунктов, а водохранилище превратилось в сухой пустырь. Но восстанавливать ГЭС в будущем нужно.

Кабмин на заседании 18 июля утвердил постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которую взорвали россияне.

Директор департамента инвестиционной экспертизы и поддержки Укргидроэнерго Олег Ососков рассказал в эфире телемарафона Єдині новини Яне Брензей о плане восстановления Каховской ГЭС, который уже разработало правительство.

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План восстановления Каховской ГЭС

Постановление предусматривает два этапа начала реализации восстановления: сначала территорию ГЭС и водохранилища осушат и обследуют. Каждый этап займет два года. На втором этапе, когда Россия покинет оккупированное левобережье, начнется планирование строительства плотины, а затем начнет восстановление Каховской ГЭС. Этап строительства продлится шесть лет и будет соответствовать международным стандартам.

— На первом этапе планируется разработать проектную документацию на гидротехнические сооружения, которые обеспечат будущую строительную площадку для осушения территории разрушенной станции, ее обследования и разработки проекта восстановления полностью Каховской ГЭС, — сказал Ососков.

По его словам, в этот этап дополнительно входит проведение исследования режимов работы Днепровской ГЭС в Запорожье. А именно, сможет ли станция в таких режимах работать, учитывая конец летнего сезона, когда уровни в Днепре будут падать.

Кроме того, будут разработаны дополнительные меры по обеспечению нормальной работы Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2.

После деоккупации левобережья Днепра планируется начать строительство гидротехнических сооружений.

— Это будут временные дамбы, чтобы можно было защитить котлован строительства и направить русло Днепра через ту часть водосливной дамбы, которая осталась не разрушена после взрыва. После расчистки и разборки разрушенных конструкций будет разработан проект на восстановление Каховской ГЭС, — сказал он.

Ранее мы рассказывали, что обустроят на месте, где находилось Каховское водохранилище.

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