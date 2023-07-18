Правительство утвердило проект восстановления Каховской ГЭС: что известно

И при всех разрушениях, которые нам наносит Российская Федерация во время войны, украинцы упорно берутся восстанавливать свои дома и родную землю.

Прошло чуть больше месяца со дня, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. А уже сегодня Правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте по Каховской ГЭС.

Что за проект и будут ли отстраивать Каховскую ГЭС, читай дальше.

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Восстановление Каховской ГЭС

13 июля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщил об утверждении постановления с начала восстановления Каховской ГЭС.

— Важным элементом поддержки нашего агрокомплекса станет восстановление систем орошения на Юге Украины. Каховская ГЭС в этом вопросе играла и будет играть важную роль, — сказал он.

Проект восстановления рассчитан на два года. По словам Шмыгаля, на первом этапе будут проектироваться все инженерные конструкции, будет подготовлена необходимая база для восстановления.

Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы.

Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное Укргидроэнерго.

Поскольку вода из Каховского водохранилища орошала плодородные украинские земли, решение по восстановлению ГЭС также означает поддержку аграриев. Среди условий развития агросектора Денис Шмыгаль также назвал скорейшее разминирование сельхозземель и быструю логистику.

— С первых дней полномасштабной войны Россия блокирует черноморские украинские порты. Благодаря трехстороннему соглашению с Турцией и ООН почти год действовала зерновая инициатива. За это время Украине удалось экспортировать более 33 млн. тонн аграрной продукции в 45 стран мира.

Сейчас РФ пытается сорвать эту инициативу и спровоцировать новый продовольственный кризис в мире, — добавляет Шмыгаль.

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