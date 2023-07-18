Новости

Правительство утвердило проект восстановления Каховской ГЭС: что известно

Виктория Мельник, редактор сайта 18 июля 2023, 17:30
Каховская ГЭС
Фото: Facebook

Больше новостей
как ухаживать за новорожденными
Как ухаживать за новорожденным в условиях войны: советы от эксперта
Магнітні бурі у липні 2023 – календар небезпечних дат
Месяц может оказаться не из лёгких! Календарь магнитных бурь на июль 2023
поддержка ветеранов
Три миллиона на бизнес, или как способствовать гражданской жизни ветеранов
Як прибрати зморшки під очима: поради та дієві методи
Не только инъекциями! Как убрать морщинки вокруг глаз и предотвращать их появление — полезные советы
Смотреть больше

Материалы по теме

как ухаживать за новорожденными
Как ухаживать за новорожденным в условиях войны: советы от эксперта
Доля тварин, урятованих після підриву ГЕС: як допомогти
Сотни хвостиков ждут семью. Какова судьба животных, спасенных после взрыва ГЭС? Как им помочь
Донеччина
Ответ может быть мгновенным. Экстремальный репортаж с передовой
Прожитковий мінімум 2023 року в Україні: який бюджет передбачено на рік
Прожиточный минимум 2023: размер выплат и влияние на зарплату, пенсию и пособия от государства

Видео
0:05:00
Доля тварин, урятованих після підриву ГЕС: як допомогти

Сотни хвостиков ждут семью. Какова судьба животных, спасенных после взрыва ГЭС? Как им помочь
0:06:07
Донеччина
Ответ может быть мгновенным. Экстремальный репортаж с передовой
0:06:20
Гуманітарна катастрофа в Рубіжному та Кремінній — подробиці
Актеры на фоне “помощи”. В Кременной и Рубежном гуманитарная катастрофа — люди без воды, света, медицинской помощи
0:12:06
Маляр про втрати в техніці та зміну тактики: детально
50 тыс. боеприпасов в день! Маляр об интенсивности боев, потерях техники и была ли перемена тактики ВСУ
0:03:40
Зневоднення на тлі шаленої спеки: спад урожаю після підриву ГЕС
Весь урожай погибнет? Аграрии Запорожской области остались без воды для полива
0:03:42
МСЕК в Івано-Франківську
Навстречу военным! Больница Ивано-Франковска упростила процедуру МСЭК
Карта бойових дій в Україні
Два Солнцепека не выдержали огня украинской артиллерии: карта боевых действий в Украине 18 июля в режиме онлайн
0:03:55
Херсон зараз
Затопленные подъезды и проблемы с водой: как сейчас выживает Херсонская область и где берут воду жители
0:03:59
Матеуш Ляховський: історія польского воєнкора про війну в Україні
Хочу показывать сопротивление отвратительному империализму! История польского военкора, который 16 месяцев находится в Украине
0:04:23
Українська вистава в Ірландії
Ирландцы в восторге от украинского спектакля! История колонизации нашла параллели с современной Украиной
Больше видео
Отношения на троих
Читать дальше
Отношения на троих: кто может становиться между парой и как это влияет на вашу любовь
Прожитковий мінімум 2023 року в Україні: який бюджет передбачено на рік
Читать дальше
Прожиточный минимум 2023: размер выплат и влияние на зарплату, пенсию и пособия от государства

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь