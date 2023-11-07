Такое средство точно найдется под рукой! Чем обработать лук перед посадкой на зиму — подборка способов

Осень — благоприятное время для подготовки лука на посев. Важнейшим этапом является дезинфекция. Без нее ждать удачного урожая не следует. Читай в нашем материале, чем обработать лук перед посадкой на зиму — самые лучшие способы.

Чем обработать лук перед посадкой на зиму: полезные советы

Обработка лука перед посадкой на зиму защищает от инфекций, повышает иммунитет, предотвращает стрелкование. Также обработанные луковицы дают наилучший урожай.

Луковицы на посадку должны быть без пятен, вмятин и других повреждений. Фиолетовый севок подойдет для салатов, желтый — для приготовления любых блюд, белый — для нежного вкуса и минимального аромата.

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Выбери солнечный участок на огороде, его тоже нужно подготовить. Лучше всего, если до лука здесь росли тыквы или бобовые. Сеять лук можно до середины ноября, пока держится теплая температура.

Обработать лук перед посадкой на зиму можно следующими средствами на выбор:

Пищевая сода . Замочи севок в растворе пищевой соды. Столовую ложку соды разведи в горячей воде, подожди 30 минут. Сода помогает улучшить иммунитет лука, а также снизить количество сорняков в земле.

. Замочи севок в растворе пищевой соды. Столовую ложку соды разведи в горячей воде, подожди 30 минут. Сода помогает улучшить иммунитет лука, а также снизить количество сорняков в земле. Солевой раствор . Столовую ложку соли разведи в литре воды. Замочи лук на три часа.

. Столовую ложку соли разведи в литре воды. Замочи лук на три часа. Марганцовка. 5 г средства разведи в литре питьевой воды. Замочи луковицы на два часа, после этого промой.

Раствор стимуляторов роста . Такие продаются в магазинах для сада и огорода. Чаще всего подробная инструкция есть на упаковке. Четко следуй инструкциям, чтобы не сжечь севок.

. Такие продаются в магазинах для сада и огорода. Чаще всего подробная инструкция есть на упаковке. Четко следуй инструкциям, чтобы не сжечь севок. Раствор березового дегтя . На пять литров воды добавь пять столовых ложек дегтя. Замочи лук на четыре часа, помешивай его раз в полчаса, чтобы лук равномерно впитывал деготь.

. На пять литров воды добавь пять столовых ложек дегтя. Замочи лук на четыре часа, помешивай его раз в полчаса, чтобы лук равномерно впитывал деготь. Раствор золы . 250 г золы из камина разведи в 5 л воды. Замочи лук на 10 минут, а затем высуши в течение нескольких часов.

. 250 г золы из камина разведи в 5 л воды. Замочи лук на 10 минут, а затем высуши в течение нескольких часов. Раствор медного купороса. Чтобы обработать лук перед посадкой, 30 г медного купороса раствори в 10 л воды. Оставь лук на три часа в растворе, а затем тщательно высуши его.

После любого из способов замачивания лук нужно просушить в течение суток. Только сухим его можно сажать в грунт. Сажать сразу влажным можно только лук-чернушку.

Севок распредели по размерам, первым урожай даст тот, что крупный. Поэтому мелкий севок можно сажать отдельно. В почву с удобрениями можно сажать лук. Сделай небольшие лунки, глубина должна быть до 5 см. Между каждой луковицей сделай расстояние 5 см. Поливать лук на зиму не нужно.

Раньше мы рассказывали, как хранить чеснок после выкапывания.

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