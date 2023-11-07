Такое средство точно найдется под рукой! Чем обработать лук перед посадкой на зиму — подборка способов

Осень — благоприятное время для подготовки лука на посев. Важнейшим этапом является дезинфекция. Без нее ждать удачного урожая не следует. Читай в нашем материале, чем обработать лук перед посадкой на зиму — самые лучшие способы.
Обработка лука перед посадкой на зиму защищает от инфекций, повышает иммунитет, предотвращает стрелкование. Также обработанные луковицы дают наилучший урожай.
Луковицы на посадку должны быть без пятен, вмятин и других повреждений. Фиолетовый севок подойдет для салатов, желтый — для приготовления любых блюд, белый — для нежного вкуса и минимального аромата.
Выбери солнечный участок на огороде, его тоже нужно подготовить. Лучше всего, если до лука здесь росли тыквы или бобовые. Сеять лук можно до середины ноября, пока держится теплая температура.
Обработать лук перед посадкой на зиму можно следующими средствами на выбор:
После любого из способов замачивания лук нужно просушить в течение суток. Только сухим его можно сажать в грунт. Сажать сразу влажным можно только лук-чернушку.
Севок распредели по размерам, первым урожай даст тот, что крупный. Поэтому мелкий севок можно сажать отдельно. В почву с удобрениями можно сажать лук. Сделай небольшие лунки, глубина должна быть до 5 см. Между каждой луковицей сделай расстояние 5 см. Поливать лук на зиму не нужно.
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