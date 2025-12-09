Идеи подарков от Тайного Санты: интересные варианты для друзей, коллег и родных

Если на Рождество или Новый год ты играешь с кем-то в Тайного Санту — это отличная возможность узнать больше о человеке, который тебе выпал. А также возможность увидеть, знают ли твои друзья или коллеги о тебе достаточно. Мы подготовили идеи, что можно подарить на Тайного Санту.

Идеи подарков от Тайного Санты: что подарить

Перед тем как выбирать подарок, можно узнать больше о человеке. Например, какое у него хобби, чем он/она любит заниматься, о вкусах в музыке, сладостях, ароматах и т.д. Это будет приятно получателю, если он увидит, что ориентировались на его/ее интересы.

Отследить это можно при личном общении, а также по подпискам в социальных сетях и фото. Например, человек, которому ты будешь дарить подарок, часто публикует фото с книгами, или любит растения, или подписан на театры и т.д.

Можно попросить человека создать виш-лист, где он/она напишет или оставит ссылку на вещи, которые хотелось бы получить в праздник. А тебе будет проще так ориентироваться на цену и где купить этот подарок.

Подарком на Тайного Санту могут быть следующие вещи:

Новогодняя и рождественская посуда, текстиль, декор, свечи и украшения. Такие вещи редко бывают лишними, дарят прекрасное настроение и будут напоминать о себе каждый год.

Подарок по интересам: книга, наборы для творчества, спортивный инвентарь, планер.

Эмоциональный подарок — это могут быть билеты на спектакль, концерт или другое культурное событие. Стоит узнать, не планирует ли получатель подарка что-нибудь другое на это время.

Подарочный сертификат — на уходовые процедуры, шоппинг, подписки на сервисы, другие развлекательные активности.

Что-то оригинальное и созданное своими руками. Может быть, ты рисуешь великолепные картины? Или же плетешь бусы из бисера? Это будет очень приятным подарком.

Набор для выращивания растений. Это может быть мини-сад с суккулентами, набор для выращивания базилика или лаванды.

Игра с вызовами или вопросами для веселых разговоров или неожиданных решений.

Мини-проектор для телефонных фото. Преврати обычные фото в “пленочные” слайды.

Скретч-карта мечт, чтобы открывать новые цели или отмечать достижения.

Раскраска-антистресс для взрослых с детализированными рисунками.

Диван органайзер: держатель для книг, пультов или чашки чая.

Плед с рукавами, чтобы читать или смотреть сериалы и не замерзать.

Карманный акварельный набор для быстрых зарисовок.

Красивая лампа на батарейках или от USB — при длительных отключениях света.

Также подарить на Тайного Санту можно недорогую и полезную электронику — павербанки, наушники, смарт-часы. Прекрасной идеей будут и смешные подарки, возможно, у вас есть какая-то шутка, которую знаете только вы.

При выборе подарка думай о двух вещах — его пользе и эмоции, которую он должен вызвать. В качестве подарка на Тайного Санту ты можешь выбрать и адвент-календарь. Они бывают разными по наполнению: со сладостями, алкоголем, косметикой, бижутерией.

Также подобный адвент-календарь можно создать самостоятельно из тех вещей, которые любит получатель подарка.

Помни, что самый лучший подарок тот, который ты делаешь с искренними эмоциями и любовью!

